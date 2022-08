Chainsaw Man: un contest darà accesso alla premiere esclusiva dell’anime

Il debutto nell’anime di Chainsaw Man è sicuramente l’evento più atteso dell’anno. In merito a questo, tutti gli appassionati di Denji potranno godere di un vantaggio interessante e anticipare la visione della serie animata. Infatti è stato annunciato un nuovo contest speciale per una proiezione anticipata riservata a un piccolo gruppo di persone!

La serie manga originale di Tatsuki Fujimoto è cresciuta di popolarità dopo la conclusione della prima parte del manga due anni fa. Di conseguenza tutti gli appassionati non stanno più nella pelle per la visione della serie animata. A fronte di questo stato d’animo diffuso, solo pochi fortunati potranno vedere l’anime prima di tutti.

LEGGI ANCHE:



Il mangaka di Akira torna al lavoro con un nuovo manga

Ricordiamo quindi che l’anime di Chainsaw Man è previsto nel mese di ottobre come parte del programma dell’anime dell’autunno 2022. Il team che lavora all’anime ha annunciato un concorso speciale che selezionerà solo dieci fan alla premiere speciale il 19 settembre.

Questo evento speciale mostrerà il primo episodio della serie e promette alcune informazioni “top secret” riservate ai soli dieci selezionati. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter ufficiale CHAINSAWMAN_PR. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Fortunatamente non passerà molto tempo per tutti gli altri, dato che Chainsaw Man uscirà ad ottobre anche se, al momento, non conosciamo la data di uscita. Il nuovo anime ha precedentemente confermato che sarà trasmesso in streaming su Crunchyroll quando uscirà anche in altri territori.

Ricordiamo che abbiamo riportato l’uscita del trailer della serie animata, prodotta da MAPPA. Di seguito riportiamo anche i nomi dei professionisti coinvolti allo sviluppo dell’adattamento:

Ryu Nakayama dirigerà il nuovo anime;

Hiroshi Seko si occuperà della sceneggiatura;

Kazutaka Sugiyama fornirà il design dei personaggi;

Tatsuya Yoshihara sarà il regista dell’azione;

Kiyotaka Oshiyama ricoprirà il ruolo di designer del diavolo;

Kensuke Ushio sarà il compositore.

Si uniscono al cast principale i seguenti ddoppiatori: