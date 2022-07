Jujutsu Kaisen: gli autori rilasciano dichiarazioni sull’anime

Jujutsu Kaisen ha scalato le classifiche fino a diventare uno dei più grandi franchise anime che ha avuto inizio grazie a Weekly Shonen Jump. Il suo primo lungometraggio infatti ha avuto un successo incredibile dettato da molti incassi.

All’Anime Expo di quest’anno, un certo numero di autori dietro l’adattamento anime ha colto l’occasione per approfondire una serie di argomenti che ruotano attorno alla serie. In questa occasione hanno rilasciato dichiarazioni spiegando come le loro scene sono arrivate alla serie.

Per cominciare, lo sceneggiatore della serie, Hiroshi Seko, ha spiegato le aggiunte fatte in Jujutsu Kaisen 0, al fine di espandere i capitoli del manga originale.

Inizialmente gli sviluppatori potevano iniziare solo con un volume. Erano consapevoli dall’inizio che il film sarebbe durato 30 minuti come adattamento cinematografico.

Consapevoli di questo durante la produzione del film, sapevano che per riempire quel tempo dovevano esserci scene originali. Piuttosto che usare quelle scene esclusivamente per il film come un modo per mostrare la crescita del personaggio, il loro obiettivo era recuperare il tempo necessario per realizzare una versione film.

Oltre al film prequel, un produttore di Toho, Hiroaki Matsutani, ha spiegato la creazione delle scene post-credits della prima stagione dell’adattamento anime con il titolo in esecuzione di Juju Sanpo. Matsutani parla dal punto di vista di TOHO.

Quando stavano lavorando alla produzione, sapevano che avrebbero avuto bisogno di materiali da creare, oltre ai materiali originali in possesso. Durante la pianificazione, hanno parlato con Gege Akutami. In questa occasione Akutami ha elaborato una bozza per permettere loro di ampliare il materiale.

Sul versante serie animata, MAPPA non ha ancora rivelato la data di uscita della seconda stagione della serie anime. Al momento sappiamo che arriverà il prossimo anno.

Ricordiamo che il manga si concentra sulle vicende di Itadori Yuji, uno studente all’apparenza normale, che frequenta il Club dell’Occulto. I suoi compagni si troveranno nei guai dopo aver trovato il dito mummificato di Ryomen Sukuna. Per salvarli Yuji lo ingoia e diventa tutt’uno con il demone.

Sotto la guida del più potente degli stregoni, Satoru Gojo, entra nell’Istituto di Arti Occulte di Tokyo, un’organizzazione che combatte le Maledizioni.