Saint Seiya: Knights of the Zodiac – Battle for Sanctuary: ecco la data di uscita ufficiale!

Saint Seiya: Knights of the Zodiac – Battle for Sanctuary è la nuova parte della produzione anime in CGI prodotta inizialmente da Netflix nel 2019.

Qualche settimana fa abbiamo scoperto che i diritti sono entrati in possesso di Crunchyroll, che si occuperà della saga più iconica e importante della storia.

Durante il corso della prima stagione sopracitata, sono stati seguiti e trasposti sul piccolo schermi gli archi narrativi originale del manga inerenti alla “Guerra Galattica”, ai “Cavalieri Neri” ed infine ai “Cavalieri d’Argento”.

La conclusione della prima stagione precedentemente prodotta da Netflix vedeva i Cavalieri pronti a salvare Atena (incarnata nel corpo della giovane Lady Isabel) dalla freccia avvelenata, anticipando quella che era appunto, la saga più iconica e importante di sempre: La Saga delle Dodici Case, così come la conosciamo in Italia.

Saint Seiya: Knights of the Zodiac – Battle for Sanctuary: ecco la data di uscita ufficiale!

Torneranno i grandi protagonisti della storia: Pegasus (Seiya), Sirio (Shiryu), Cristal (Hyoga), Andromeda (Shun) e Phoenix (Ikki).

I nomi continuano ad essere tradotti e il doppiaggio in italiano ancora una volta dovrebbe essere quello classico del primo anime originale, o almeno così si presuppone.

In calce potete vedere la breve clip che anticipa l’anime in CGI che a quanto pare mantiene la stessa qualità precedente, senza cambiare di una virgola tutta l’impostazione adoperata dalla piattaforma streaming Netflix:

Saint Seiya: Knights of the Zodiac – Battle for Sanctuary ha avuto finalmente anche una data di uscita ufficiale, tramite la piattaforma streaming che ne ha acquisito i diritti, ovvero Crunchyroll.

La saga di Saint Seiya, l’immortale capolavoro di Masami Kurumada, sta per tornare sul piccolo schermo e oggi sappiamo di preciso quando sarà possibile iniziare questa avventura.

Saint Seiya: Knights of the Zodiac – Battle for Sanctuary – debutterà coi suoi primi due episodi il 31 luglio alle 22:00, orario italiano sulla piattaforma streaming Crunchyroll, dove quindi avrà inizio la tanto attesa avventura del “Santuario”, la grande battaglia per salvare la Dea Atena, incarnata in Lady Isabel.

Ricordiamo che la Toei Animation sta lavorando anche ad un live-action dedicato alla saga, con un cast anche d’eccezione che comprende anche le star di Game of Thrones e X-Men. La data di uscita è prevista per il 2023.