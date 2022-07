One Piece: il produttore rivela un aneddoto sull’arco di Alabasta

One Piece ha introdotto agli appassionati tantissimi archi narrativi importanti e quello della saga di Alabasta rimane uno dei momenti più memorabili nella storia del manga. Di recente infatti il produttore del franchise dell’anime ha rivelato una storia sfortunata sulla produzione dell’arco narrativo dell’anime.

Il manga di Eiichiro Oda sta attualmente celebrando il 25° anniversario della sua prima pubblicazione su Weekly Shonen Jump di Shueisha. Durante quel periodo i fan hanno visto Rufy e Cappello di Paglia vivere ogni tipo di avventura. Nel corso del tempo hanno reclutato molti nuovi membri del loro equipaggio, ma uno notoriamente gli è sfuggito di mano.

Shinji Shimizu, produttore di One Piece Film: Red, che uscirà nei cinema giapponesi quest’estate, ha parlato del film e della produzione dell’anime durante un panel speciale all’Anime Expo all’inizio di quest’anno. Ripensando ad alcuni dei momenti più memorabili, Shimizu ha rivelato un ricordo particolarmente sconvolgente durante l’arco narrativo di Alabasta. Ricorda quanto sia stato sconvolgente quando tutti hanno dovuto dire addio alla Principessa Bibi. Inclusa l’attrice che la interpretava.

Alla domanda su quale fosse il suo ricordo preferito mentre lavorava all’anime di One Piece nel corso degli anni, Shimizu ha parlato dell’arco narrativo di Alabasta. Aveva menzionato che Bibi in particolare era già nella sua ciurma che i fan avevano associato a Rufy e ai Cappello di Paglia. Vivi che rifiuta l’offerta di Cappello di Paglia era un grosso problema per la squadra di allora. Questo perché la prima (e unica) persona a rifiutarsi di unirsi a Rufy e agli altri nel loro viaggio attraverso i mari.

In particolare, è stata dura per l’attrice di Bibi, Misa Watanabe. Shimizu infatti ha ricordato come si era sentita Watanabe riguardo alla situazione sapendo che avrebbe detto addio alla troupe e al suo personaggio, per un po’ di tempo. Fortunatamente non è l’unica volta in cui vediamo Bibi, ma il finale di Alabasta rimane uno dei momenti e degli addii più importanti della serie.