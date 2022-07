One Piece: RED – Arriva una grande rivelazione su Shanks e Uta!

One Piece: RED - Arriva una svolta importante per Shanks!

Il nuovo lungometraggio One Piece: Red è il quindicesimo film del fortunato franchise shonen che arriverà nelle sale giapponesi il 6 agosto.

A tal proposito Eiichiro Oda farà anche parte della realizzazione della storia, che riporterà Shanks nuovamente in auge.

Ora, poco prima dell’uscita ufficiale del film Oda sensei sta parlando e rivelando alcune nozioni e curiosità sul mentore di Luffy, che all’inizio della storia lo ha salvato da una morte certa.

Per stuzzicare i fan, come spesso accade, il mangaka ha rivelato alcune rivelazioni davvero interessanti sul personaggio che ritornerà all’interno di ONE PIECE: RED:

One Piece: RED – Arriva una grande rivelazione su Shanks!

BREAKING NEWS: Eiichiro Oda says One Piece Film RED will reveal "certain truths" about Shanks pic.twitter.com/99wlmlh016 — Artur – Library of Ohara (@newworldartur) July 18, 2022

“Ci siamo: One Piece: Red sarà distribuito nelle sale a partire dal 6 agosto. Ovviamente potete godervi questo film come storia a sé stante, ma se riuscite a guardarlo con l’ottica giusta, potrà donarvi le stesse vibrazioni che ha trasmesso a noi nel corso della realizzazione.

Per prepararvi al meglio su Youtube potete “studiare” e guardare sette video musicali e sei vlog di Uta-Chan, così da entrare fin da subito nell’ottica del personaggio. Vi invito a guardarli.

Hanno una durata minima, ovvero di 4-5 minuti ciascuno. Le parole al suo interno potrebbero nascondere diversi indizi. Mi chiedo lo sviluppo della vita di Uta. Se è la figlia di Shanks perché non ha voluto o potuto più stare con lui? Nel film stesso potreste anche scoprire alcune verità su Shanks!”.

Oda ha anche accennato ad un tassello riguardante la storia di Red, anticipando qualche indizio al riguardo del ruolo dei personaggi:

“Essendo diventata una cantante, una vera Diva Uta trascinerà tutto e tutti in questa storia emozionante, a partire da Luffy, e ogni personaggio sarà coinvolto man mano che la storia si svilupperà!”.

One Piece: Red arriverà nelle sale giapponesi il prossimo agosto, con una successiva uscita globale prevista per l’autunno, quindi i fan di tutto il mondo non dovranno attendere molto.

Ricordiamo che il film sarà distribuito in Italia nel corso dell’autunno del 2022, ed al Lucca Comics & Games in anteprima il pubblico avrà l’occasione di vederlo.

Quale ruolo pensate che avrà Shanks in Red? Sarà canonico? Oppure ci saranno dei risvolti importanti ai fini della trama?