One Piece: Eiichiro Oda parla del finale della storia

One Piece si appresta a concludere la sua epopea iniziata da Eiichiro Oda nel lontano 1997. Il mangaka dopo tanti accenni nel corso del tempo ha finalmente annunciato una fine ufficiale della storia.

Con uno dei Battle Shonen migliori di sempre che si è concesso una pausa di un mese dalla serializzazione, l’autore ha rilasciato alcune nuove informazioni sul finale della serie, insieme alle sue varie idee riguardanti passato e presente di questa immensa opera.

Durante una recente lettera ai suoi fan Eiichiro Oda ha parlato della creazione dell’arco finale e di come l’idea di quest’ultimo gli fosse impressa nella sua testa fin da ragazzino:

“Quando ero solamente un bambino mi dicevo: cavolo, mi piacerebbe disegnare un manga tutto mio con l’ultima fase più attesa di sempre! Mi chiedo se ne sarò all’altezza! In questo momento dobbiamo chiudere ancora alcuni eventi legati a Wano, ma ci siamo a grandi linee.

Per arrivare a questo punto ho impiegato 25 anni, lo so. Chiarito ciò, va anche bene se iniziate ora a leggere la mia storia, perché da questo punto in poi il manga sarà (il) ONE PIECE! I misteri di questo mondo che abbiamo vissuto insieme li disegnerò tutti! Sarà veramente interessante! Preparatevi, sedetevi e attendete, che manca veramente poco!'”.

Eiichiro Oda message for the Final Saga. Translation by Etenboby. pic.twitter.com/MJJAPOUf4p — Scotch | سكوتش (@ScotchInformer) July 14, 2022

Da bravo narratore Oda ha nascosto ancora oggi la vara natura dello One Piece: infatti gli indizi più interessanti riguarda una sequenza di flashback da parte di Gol D. Roger, Kozuki Oden e vari altri spadaccini del passato.

Nonostante la “confusione” Eiichiro sensei ha sempre detto di sapere cosa sia il One Piece, e di come quest’ultimo sia stato condiviso anche con il suo team e i vari editori per preservare il concetto dell’intera saga.

Oda ha iniziato a raccontare questa storia più di 25 anni fa ormai ed è anche ovvio che nel corso del tempo si sia chiarito le idee su cosa fosse il One Piece, sempre se non è un concetto che ha da sempre avuto nella sua mente.

Comunque il 24 luglio arriverà finalmente verso l’attenzione dei lettori il nuovo capitolo di One Piece, volto a raccontare l’inizio della parte finale della storia tanto attesa dal pubblico di tutto il mondo.

Quali previsioni avete per il finale di One Piece?