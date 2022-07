Bleach: Kubo parla delle novità inedite presenti nel nuovo anime!

Bleach sta per tornare con una nuova trasposizione animata che adatterà l’arco della Guerra di Sangue dei Mille Anni, ovvero la fine della storia. Per questo Tite Kubo sta incitando gli appassionati più che mai in queste settimane.

Con la fine dell’anime principale prima ancora che il manga fosse concluso gli appassionati hanno chiesto a gran voce il ritorno della trasposizione animata, per vedersi conclusa tutta la vicenda.

Infatti, da come potete immaginare l’arco finale del manga è davvero spettacolare e contiene tante vicende e incredibili battaglie che meritano di finire sul piccolo schermo.

Parlando del prossimo anime Bleach: Thousand-Year Blood War in un’intervista speciale con Viz Media durante l’Anime Expo, il creatore della serie ha parlato di quello che non vede l’ora di vedere in questo nuovo anime.

A proposito della domanda riguardante un momento importante della nuova trasposizione animata, Kubo ha accennato al combattimento tra Yhwach e Genryusai Yamamoto, dicendo che sarà "incredibile", considerando tutti i progressi che sono stati fatti a livello artistico.

“La battaglia tra Yhwach e Genryusai Yamamoto è davvero incredibile da quanto ho visto, so che i fan apprezzeranno”.

Tite Kubo ha anche parlato di alcune battaglie che sono state tagliate dal manga, e che spera di inserire nuovamente nell’anime. “Tante scene sono state tagliate dal manga, come per esempio quelle in cui compaiono i Bambies. A tal proposito ho mandato numerosi sketch e alcuni design per nuovi personaggi alla produzione, sperando che gli diano il giusto valore”.

Parlando invece dei nuovi episodi in generale, Kubo ha esaltato la produzione: “L’animazione presente in questa nuova trasposizione animata è davvero soddisfacente. Voglio che i colori dell’anime e il volto generale di serie e personaggi si amalgami perfettamente ai nuovi standard.

Successivamente ha parlato delle novità generali: “Credo proprio che sarà una nuova e meravigliosa esperienza, diversa da quella vista in precedenza.”.

Cosa ne pensate di Bleach: Thousand-Year Blood War finora? Quali sono i combattimenti che non vedete l’ora di vedere realizzati?

Ricordiamo che Bleach: Thousand-Year Blood War uscirà questo autunno grazie a Crunchyroll e adatterà la parte finale del manga.