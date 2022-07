Star Comics: il Fire Punch complete box sarà disponibile anche vuoto

La pagina Instagram ufficiale della casa editrice italiana Star Comics ha riportato un’aggiornamento sulla complete box di Fire Punch. Infatti il box che conterrà tutti gli 8 volumi del manga di Tatsuku Fujimoto sarà disponibile, e dunque acquistabile, anche vuota. In questo modo tutti coloro che sono in possesso dei volumi e sono interessati solo al box, potranno effettuare l’acquisto.

Inoltre sia per gli appassionati interessati ad acquistare il box contenente gli 8 volumi, sia per coloro che opteranno solo per la scatola vuota, Star Comics conferma che saranno in entrambi i casi a tiratura illimitata.

L’uscita della complete box sarà disponibile a partire da novembre quindi riporteremo altri aggiornamenti non appena disponibili. Coloro interessati solo al manga possono comprarlo al prezzo di 4,90€, cliccando su questo link direttamente dalla pagina di Star Comics.

Fire Punch è un manga shonen che vede la terribile “Strega del Ghiaccio” trasformare il mondo in una distesa di neve, fame e pazzia. Dunque a causa del freddo tutti sono attratti da qualsiasi fonte di calore. La “benedizione” discesa su Agni, il protagonista principale del manga, può rappresentare sia una speranza sia una maledizione. Agni e Luna sono due fratelli orfani, entrambi dotati del potere della rigenerazione. Cercano con ogni mezzo di aiutare la gente del loro villaggio a sopravvivere. Fino a quando però non vengono attaccati da Doma. Si tratta di un uomo dotato della “benedizione” delle fiamme, che li condanna a un crudele destino.

Ricordiamo che il mangaka Tatsuku Fujimoto è tra i mangaka più popolari e letti del momento e in Italia si è affermato soprattutto con Chainsaw Man. Si tratta di un manga estremamente violento la cui prima parte del manga è terminata nel 2020. La seconda parte ha da poco ripreso dal capitolo 98.

La storia si concentra su Denji, un ragazzo povero e molto indebitato, che si ritrova sulle spalle il debito di suo padre defunto da scontare al suo posto con la Yakuza. Per scontare tale debito arriva al punto di vendere alcune parti del suo corpo. Senza famiglia, senza futuro diventa un devil hunter per necessità. L’unico amico di Denji è il cane-motosega Pochita, un demone che, davanti a un’altra crudele beffa del fato, cambierà per sempre la vita del suo padrone.