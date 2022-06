Sommario

Moonlight Invader è un manga colmo di fan-service e "luoghi comuni", ma allo stesso tempo si presenta come una storia dolce, gentile, sofferente e a tratti intrigante, capace comunque di tenere il lettore incollato ai due volumi per scoprire come andrà a finire il tutto. Anche se quasi per tutta la durata del manga quest'ultimo si pone come una storia romantica, il finale regala delle piccole emozioni e alcune sorprese, e forse anche per questo conviene "tuffarsi" in questa storia dal sapore fantascientifico firmata da Ran Yamano.