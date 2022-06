Digimon Survive: svelata la data di uscita ufficiale del videogioco!

Bandai Namco ha finalmente annunciato di aver fissato una data di uscita per Digimon Survive, che arriverà su PC e console, nel corso del prossimo mese, ovvero luglio.

Il titolo sembrava un ricordo poco tangibile nel corso di questi ultimi anni, dato che dal 2018 ancora non sembrava vedere la luce. Rilasciava solo delle piccole novità distribuite nel corso dei 4 anni comprensivi dello sviluppo.

Effettivamente l’aggiornamento più importante che abbiamo ricevuto per il gioco è stato durante la pandemia, quando lo sviluppatore HYDE Inc. ha annunciato di aver bisogno di più tempo e ha spostato il lancio del gioco al 2021, che alla fine è stato nuovamente spostato al 2022, portandolo verso la fine dello stesso anno.

A quanto pare Digimon Survive è pronto, e dato che la data di uscita ufficiale è stata fissata al momento verso il 29 luglio 2022, abbiamo una potenziale sicurezza al riguardo, anche se tutto può accadere e uno slittamento è ancora possibile.

Se ci riflettiamo come si deve, al di la di questo trailer di lancio pubblicato recentemente che attesta e conferma la data di uscita ufficiale il 29 luglio, non abbiamo altro riguardo al titolo.

Possiamo farci un’idea di quello che sarà, ma non siamo ancora a conoscenza di conferme o altro a proposito del gameplay. In calce il trailer di Digimon Survive. La data di uscita ufficiale al momento è fissata per la fine di luglio 2022: