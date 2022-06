One Punch-Man: il manga celebra il suo decimo anniversario

One Punch-Man è una delle serie più importanti con tantissimo seguito in Giappone e non solo e oggi celebra il suo decimo anniversario. Quello che caratterizza questo manga è senza dubbio e la satira sui supereroi.

Si parla di un manga contemporaneo che coinvolge tutti gli appassionati in modo diverso rispetto alle altre serie la serie animate. Annunciamo oggi che One-Punch Man ha raggiunto un grande traguardo siglando dieci anni dalla sua realizzazione. Per celebrare questo evento importante, i due mangaka celebrano il decimo anniversario con alcune illustrazioni speciali.

I due mangaka, ONE e Yusuke Murata, hanno realizzato due tributi in onore del suo anniversario. ONE ha disegnato uno schizzo più rapido rispetto a quello di Murata, in cui si vede Saitama con un bruco.

Per quanto riguarda Murata, il mangaka ha realizzato Saitama nel suo abito classico, e chiaramente la sua illustrazione fa capire benissimo perché sia lui il disegnatore.

L’aggiornamento arriva dall’insider Everything_OPM che ha condiviso il tutto direttamente sulla propria pagina Twiiter. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

One Punch Man 10th Anniversary celebration art by Murata and ONE. pic.twitter.com/rvXJAbVx2T — One Punch Man (@Everything_OPM) June 14, 2022

Come puoi immaginare, gli appassionati apprezzano sempre questo tipo di tributo. ONE ha dato il via alla serie con il suo fumetto web nel 2009, ma Murata ha contribuito a portare One Punch-Man su un livello grafico impressionante.

Infatti da quel punto in poi il successo della serie è stata costante nel tempo. Dopo il debutto dell’anime nel 2015, la serie ha confermato di godere di una fanbase difficile da conquistare, ma Saitama è tra i personaggi preferiti.

La prima stagione animata ha dunque raggiunto un successo immediato, a differenza della seconda che comunque ha fatto più fatica.

Ora il manga di One Punch-Man sta proseguendo nel suo arco narrativo che vede Saitama confrontarsi con Garou. Di recente inoltre abbiamo riportato la conferma del regista per l’adattamento live-action dell’anime. Il regista Justin Lin, famoso per aver diretto Fast & Furious supervisionerà il film, e il progetto dovrebbe iniziare entro la fine di quest’anno.