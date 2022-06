The Rising of the Shield Hero: si aggiunge un nuovo eroe?

The Rising of the Shield Hero ha introdotto nell’ultimo episodio della serie un sorprendente nuovo eroe.

La seconda stagione dell’anime potrebbe essere iniziata male. Ma da quando ha iniziato il suo secondo arco di stagione le cose sono cambiate per il meglio.

Negli episodi precedenti Naofumi e gli altri si sono diretti verso L’Arc e il mondo degli altri eroi invasori. Tuttavia si ritrovano bloccati in un misterioso labirinto. In questa occasione incontrano un nuovo alleato con l’eroe cacciatore, Kizuna Kazayama.

Fuggiti dal labirinto, Naofumi e il suo gruppo devono trovare alcuni indizi per capire dove sia andato l’Eroe del Libro.

La seconda stagione di The Rising of the Shield Hero si sta però preparando per i suoi episodi finali. Naofumi e il suo gruppo si stanno ancora facendo strada attraverso il mondo di Vassal Heroes.

L’episodio precedente ha visto Raphtalia separata con la forza da loro e l’ultimo episodio si concentra su di lei mentre cerca di trovare un modo per tornare a Naofumi.

Ma chi è il nuovo eroe che si aggiunge alla serie? Raphtalia mentre cerca si riunirsi al gruppo, si imbatte nell’arma Katana e si lega ufficialmente ad essa per diventare Raphtalia, l’Eroina Katana.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter ufficiale di Crunchyroll che condivide un video dove viene presentato il nuovo eroe. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Raphtalia has transcended into a katana hero ⚔️ (via @ShieldHeroEN) pic.twitter.com/I0EiVZS9Qg — Crunchyroll (@Crunchyroll) June 13, 2022

Quando il gruppo di Naofumi è entrato per la prima volta nel mondo di Vassal Heroes, sono stati costretti a tornare al livello 1.

Raphtalia non è stato facile in quanto è regredita alla sua forma che risale alla prima infanzia vista nella prima stagione. Una volta separata dagli altri, ha rischiato di perdersi in questa nuova terribile regione. Ma ad un tratto si è imbattuta nella katana dell’eroe vassallo.

Attirata da una forza che non riusciva a capire, Raphtalia finisce per legarsi e ritornare alla sua forma completa.

Ora è capace di sbloccare il suo pieno potere e diventa ufficialmente l’Eroe Katana. Gli appassionati della serie ora sono curiosi di vedere come agirà Raphtalia nella sua forma completa nei due prossimi episodi e anche nella terza stagione della serie.