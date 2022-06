Netflix: Zom 100 – bucket list of the dead diventa un live-action

Netflix ha annunciato di recente che il manga Zom 100: Bucket List of the Dead riceverà un film live-action ed è già in lavorazione.

La piattaforma streaming ha già realizzato più di una volta lavori del genere e l’ultimo progetto che è ancora in fase di sviluppo è la serie live-action di One Piece.

Bisogna anche ricordare che gli adattamenti degli anime d’azione hanno avuto un riscontro misto dai fan. Netflix infatti ha avuto molta più fortuna nell’adattare manga e serie manhwa rispetto a progetti TV e film live-action.

Quest’anno si è tenuta la Geeked Week di Netflix e le novità o aggiornamenti sono stati diversi. Uno dei principali annunci durante questa Geeked Week riguarda Alice in Borderland. Questa sarebbe tornata per una seconda stagione.

Tra gli annunci abbiamo scoperto che Zom 100: Bucket List of the Dead di Haro Aso e Kotaro Takata riceverà un progetto per un film live-action.

Ci sono già alcune informazioni che confermano che Eiji Akaso interpreterà il protagonista Akira Tendo.

L’aggiornamento del nuovo progetto live-action è condiviso direttamente dalla pagina twitter ufficiale NetflixGeeked. È possibile dare un primo sguardo e farsi un’idea sul film prodotto da Netflix. Di seguito riportiamo l’aggiornamento:

need more undead in your life? ZOM 100: BUCKET LIST OF THE DEAD is a zombie movie about a young man whose dull life is invigorated when a zombie apocalypse hits his town #GeekedWeek pic.twitter.com/P0sSwcKF3i — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 7, 2022

La serie è stata un grande successo tra i fan sin dal suo lancio sulla rivista Monthly Sunday Gene-X di Shogakukan.

Dopo aver passato anni a lavorare duramente per una compagnia che devasta l’anima, la vita del 24enne Akira ha perso il suo splendore. Infatti vive in un appartamento pieno di spazzatura e si intrattiene guardando un film di zombi con occhi privi di vita. Non riesce nemmeno a trovare il coraggio di confessare i suoi sentimenti alla sua bellissima collega Ohtori.

Ma quando un’apocalisse di zombi devasta la sua città, gli dà la spinta di cui ha bisogno per vivere per se stesso. Ora Akira è in missione per completare tutti i 100 oggetti nella sua lista dei desideri prima che lui possa morire.