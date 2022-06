Fairy Tail: Hiro Mashima realizza uno speed drawing di Lucy

Il celebre mangaka di Fairy Tail, Hiro Mashima, da un po’ di settimane condivide diversi sketch sui personaggi più celebri del manga e infatti ora ha condiviso un’illustrazione di Lucy Heartfilia.

Questa volta però si tratta di un video speed drawing che mostra tutto il processo di realizzazione del personaggio.

Hiro Mashima quindi realizzando queste illustrazioni non fa altro che condividere con i fan l’amore per ciascuno dei suoi personaggi preferiti del manga. Inoltre è giusto dire che per realizzare questi frequenti artwork, vuol dire che il pubblico appassionato delle avventure di Natsu e dei suoi amici sono tanti e soprattutto apprezzano davvero.

L’aggiornamento arriva direttamente da Hiro Mashima che condivide un video, presente su YouTube, direttamente sulla sua pagina Twitter ufficiale. Di seguito riportiamo il video che mostra il processo lavorativo del mangaka:

ルーシィの日動画アップしました!

SPPED PAINT LUCY DAY https://t.co/LfLqMKnq1S — 真島ヒロ (@hiro_mashima) June 4, 2022

La serializzazione principale di Fairy Tail si è conclusa qualche tempo fa. Tuttavia Lucy, Natsu e molti altri personaggi appartenenti alla gilda di Fairy Tail sono tornati nelle pagine del serie ufficiale, Fairy Tail: 100 Years Quest.

Il sequel è riuscito a riscuotere un importante un successo tra i fan. Infatti è talmente apprezzato che riceverà un adattamento animato.

Sfortunatamente, non ci sono ancora dettagli concreti che possano ad esempio confermare lo studio di produzione che lo realizzerà, lo staff o la data di uscita fino a questo momento.

Per coloro che non hanno molta familiarità con il sequel, di seguito riportiamo la sinossi di Fairy Tail: 100 Years Quest.

Un anno dopo la scomparsa di Zeref e Acnologia, Natsu Dragneel e il suo team della gilda dei maghi di Fairy Tail intraprendono la 100 Years Quest. Si tratta di una missione rimasta incompiuta per oltre un secolo, nel continente settentrionale di Guiltina.

Lì la squadra scopre che la loro missione è sigillare i Cinque Draghi Divini. È un gruppo di draghi il cui potere rivaleggia con quello di Acnologia e minaccia di causare distruzione in tutto il mondo.

Nel frattempo, Fairy Tail recluta un nuovo membro di nome Touka. Il personaggio è posseduto da una strega che mira a impadronirsi dei poteri dei draghi per i propri scopi.