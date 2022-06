The Ballad of Songbirds and Snakes: il primo teaser del prequel di Hunger Games

Lionsgate ha recentemente rilasciato un enigmatico trailer teaser per il prossimo film prequel, The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes.

La clip mostra una ghiandaia dorata e un serpente che combattono su rami ricoperti di ghiaccio cristallino. “Sei invitato a tornare ai giochi”, anticipa il trailer, mentre entrambe le figure si liberano dal ghiaccio.

Lionsgate ha precedentemente presentato il teaser del prequel The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes al CinemaCon, insieme alla data di uscita nelle sale del film, il 17 novembre 2023. Il prequel è stato scritto da Michael Arndt da un adattamento della storia dell’autore di Hunger Games Susanne Collins. Collins sta anche producendo il film insieme a Nina Jacobson e Brad Simpson.

The Ballad of Songbirds and Snakes è ambientato diversi decenni prima degli eventi della saga cinematografica originale, nel periodo prima che Snow diventasse il tirannico presidente di Panem. Il film si concentrerà invece su un diciottenne Snow, che si trasformerà da orfano al freddo antagonista con cui i fan del franchise hanno più familiarità. Il film prequel seguirà Snow mentre viene assegnato al mentore Lucy Grey Baird, uno dei tributi del Distretto 12, alla decima edizione annuale di Hunger Games, ma “dopo che Lucy Grey attira tutta l’attenzione di Panem cantando con aria di sfida durante la cerimonia della mietitura, Snow pensa che potrebbe essere in grado di ribaltare le probabilità a loro favore”.

Pochi dettagli sono stati rilasciati sul casting, anche se è stato recentemente riferito che l’attore Tom Blyth interpreterà il giovane Coriolanus Snow, mentre Rachel Zegler è stata scelta per interpretare Lucy Grey Baird. Lucy è descritta come l’omaggio femminile del Distretto 12 e si fa strada attraverso la decima edizione della micidiale Battle Royale.

Il prequel è tratto dall’ omonimo romanzo Ballata dell’usignolo e del serpente di Suzanne Collins, autrice della trilogia di romanzi di Hunger Games già trasposti al cinema nelle pellicole con protagonista Jennifer Lawrence.