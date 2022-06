Gundam: Cucuruz Doan’s Island, guadagna 300 milioni di yen nei primi due giorni di programmazione

L’account Twitter ufficiale dell’anime Mobile Suit Gundam: Cucuruz Doan’s Island (Kidō Senshi Gundam: Cucuruz Doan no Shima) ha rivelato domenica che il film ha guadagnato circa 300 milioni di yen (circa 2,29 milioni di dollari) e ha venduto circa 150.000 biglietti.

Il film è stato inaugurato in Giappone venerdì scorso ed è in programmazione in 184 sale a livello nazionale.

L’annuncio originale del film lo descriveva come una rivisitazione del 15° episodio dell’anime televisivo originale di Mobile Suit Gundam. L’episodio stesso è stato omesso dalle versioni inglesi della serie.

Il creatore del manga e animatore Yoshikazu Yasuhiko ha diretto il film ed è stato anche accreditato per il design dei personaggi insieme ad Atsushi Tamura (Weathering With You) e Tsukasa Kotobuki (Mobile Suit Gundam: The Origin, Saber Marionette J).

Yasuhiko aveva rivelato nel giugno 2021 che stava lavorando a un film anime non ancora annunciato. Ka Hee Im è stata accreditata come assistente alla regia. Toshizo Nemoto (Macross Delta) ha scritto la sceneggiatura.

I progettisti meccanici di lunga data di Gundam Kunio Okawara, Hajime Katoki e Kimitoshi Yamane sono stati accreditati per la progettazione mecha del film. Takayuki Hattori (Mobile Suit Gundam: The Origin) ha composto le musiche.

Mobile Suit Gundam: Cucuruz Doan’s Island annuncia il ritorno Char!

Mobile Suit Gundam: Cucuruz Doan’s Island sarà proiettato in Giappone il 3 giugno. I dettagli sull’uscita internazionale del film non sono ancora stati annunciati, ma numerose notizie sono già all’orizzonte.

L’account Twitter ufficiale del film ha confermato che il carismatico e meraviglioso Red Comet farà la sua comparsa nel nuovo film. Sono state inoltre pubblicate nuove immagini dell’asso di Zeon preferito dai fan e del suo Zaku II rosso brillante personalizzato.

L’annuncio conferma anche che Shuichi Ikeda, che ha doppiato Char per oltre 40 anni, riprenderà ancora una volta il ruolo. Il film riunirà Ikeda con il doppiatore Toru Furuya, che ha prestato la voce ad Amuro fin dal debutto della serie e che tornerà anche per il nuovo film.