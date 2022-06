One Piece: Oda prepara il terreno per il ritorno di Kaido?

One Piece: Oda prepara il terreno per il ritorno di Kaido? (SPOILER)

One Piece: Oda prepara il terreno per il ritorno di Kaido? (SPOILER)

Con l’uscita del capitolo 1050, l’arco di Wano di One Piece sembra volgere al termine, ma potrebbe esserci qualcosa di più di quanto non appaia in questa dubbia vittoria.

La presunta sconfitta di Kaido, intrappolato sotto le camere magmatiche di Wano, rappresenta un modo perfetto per non essere nelle mani dei Marines. Questo allontanamento temporaneo dal campo di battaglia potrebbe rivelarsi esattamente ciò che permette a Kaido di tornare più forte che mai.

Il ritorno di Kaido avrebbe senso, sia per il suo parallelismo con Luffy che per gli aspetti inesplorati della sua storia. Kaido ha una storia estesa e poco approfondita con la ciurma di pirati più forte della storia, i pirati Rocks.

Kaido era anche estremamente interessato a Wano per ragioni che finora sono rimaste del tutto inspiegate, ma che probabilmente hanno a che fare con la vera storia del mondo. Questi aspetti del passato di Kaido saranno molto più facili da esplorare se tornerà nella storia.

Allo stato attuale, i Tobi Roppo sono tutti inabilitati e sia Kaido che Big Mom sono rimasti all’interno di un profonda pozza di magma sotto la terra di Wano. L’alleanza ha già iniziato a festeggiare il successo dell’incursione a Onigashima, ma non tutto è ancora a posto.

Con la misteriosa dichiarazione di Momonosuke di non aprire ancora i confini di Wano e il lontano brontolio che sembra gettare un’ombra minacciosa sul paese, è evidente che qualcosa non va. Come se non bastasse, né Kaido né Big Mom hanno ancora rivelato i loro Risvegli, cosa che è riuscita a fare persino Doflamingo.

Kaido ha persino avuto una breve discussione con Luffy sul Risveglio del Frutto del Diavolo, dimostrando di conoscere perfettamente questo potere, ma finora non è riuscito a dimostrarlo.

Kaido, l’uomo conosciuto come la “creatura più forte del mondo”, quasi certamente non cadrà a causa di un semplice pugno. Nella sua introduzione, è caduto da un’isola del cielo ed è rimasto completamente illeso.

Più avanti nella serie, il samurai Oden è stato mostrato mentre veniva bollito vivo per un’ora e sopravviveva, ed è implicito che Kaido fosse almeno relativamente alla sua resistenza, se non molto più robusto grazie alle sue scaglie.

Persino l’anziano Barbabianca è stato in grado di sopravvivere dopo che metà del suo volto è stato perforato dal magma di Akainu. La morte di Kaido senza che la sua storia sia stata approfondita o che sia stato mostrato il suo Risveglio sarebbe a dir poco assurda per un mangaka come Oda.

Anche l’insolita attività rilevata sulla terra e sui mari di Wano non può essere ignorata, poiché entrambe fanno pensare a una sorta di evento infausto che minaccia di scuotere le fondamenta del paese.

Kaido è stato creato per opporsi a Luffy in modi diversi dalla semplice sfida fisica. Egli rappresenta un parallelo di Luffy: un uomo che possiede certamente la forza per diventare il Re dei Pirati, ma che non si preoccupa della libertà degli altri.

I Mugiwara sono anche al momento più vulnerabili, con Luffy e Zoro completamente fuori dalla lotta. Nonostante sia stato sconfitto di recente, se c’è mai stato un momento in One Piece per il ritorno di Kaido, è proprio questo.