Dororo: annunciato un remake con collaborazione giapponese-coreana

Sappiamo che Osamu Tezuka è il padre del manga. Non a caso è uno dei pilastri, se non il pilastro, intoccabili relativi al mondo del manga giapponese al punto che esiste un premio che porta il suo nome.

È stato anche il precursore di alcune novità stilistiche che sono rimaste nel corso degli anni. Con Tezuka infatti sono nati i tratti distintivi dell’animazione giapponese, ossia i classici “occhioni”.

Tra i manga più importanti e famosi ricordiamo sicuramente Astro Boy e anche Dororo, che nel 2018 ha ricevuto un remake dell’adattamento anime realizzato da Satoshi Shiki.

Oggi infatti riportiamo un aggiornamento interessante relativo proprio al manga su menzionato.

Il distributore giapponese Media Do, Tezuka Production e la società di fumetti sudcoreana Copic Communications hanno annunciato di recente che le società stanno producendo un remake webcomic giapponese-sudcoreano a scorrimento verticale del classico manga Dororo di Osamu Tezuka.

Per tutti gli appassionati questa notizia può incuriosire moltissimo e sicuramente vorranno saperne di più circa la data di uscita. Possiamo annunciare che verrà serializzato contemporaneamente in Giappone e Corea del Sud a dicembre, con piani per un rilascio globale dopo la conclusione della serializzazione sudcoreana.

Ci sono anche piani per un rilascio globale dopo la conclusione della serializzazione sudcoreana.

Dororo: il manga

Si tratta di un manga di Osamu Tezuka, scritto negli anni sessanta. La sua serializzazione iniziò dal 27 agosto 1967, fino al 22 luglio 1968 sulla rivista Weekly Shonen Sunday, della casa editrice Shogakukan.

La storia è ambientata durante il periodo Sengoku e il protagonista delle vicende è Hyakkimaru. È un giovane samurai che combatte e distrugge demoni.

Durante il suo viaggio per il Giappone gli si affianca Dororo, un giovane ladrunco orfano che cerca di sopravvivere come può. Le loro strade finiscono per incrociarsi ed è così che nasce un’amicizia molto forte e leale.

Riguardo il protagonista, “Hyakkimaru”, significa letteralmente “ragazzo dei 100 demoni“.

Alla sua nascita, 48 parti del corpo gli vengono sottratte da altrettanti demoni, in virtù del patto stipulato dal padre con essi, per sacrificare il figlio in cambio di potere.