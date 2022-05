Tra le uscite manga Star Comics del 25 Maggio 2022 si segnalano gli esordi di A Sign of Affection e Tsubaki Cho Lonely Planet New Edition, oltre al volume unico Boy Meets Maria.

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 25 Maggio 2022, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice, ricordandovi che potete anche consultare tutte le novità di Luglio e gli annunci fatti al Salone Internazione del Libro di Torino.

Le uscite Star Comics del 25 Maggio 2022

A SIGN OF AFFECTION n. 1

AMICI n.288

di suu Morishita

€ 5,50

Un giorno, in un momento di difficoltà, una studentessa universitaria di nome Yuki viene aiutata da Itsuomi, un senpai che frequenta il suo stesso istituto. Il giovane la tratta con grande naturalezza e non si scompone minimamente quando capisce che la ragazza è sorda. Ben presto, Yuki scoprirà di provare qualcosa per quel ragazzo, grazie al quale ha cominciato a percepire la realtà in maniera del tutto nuova…

A SIGN OF AFFECTION n. 1

CON MINI NOTEBOOK IN OMAGGIO

AMICI LIMITED n.288

di suu Morishita

€ 5,50

Ecco a voi il primo volume della tenera storia d’amore tra Yuki e il ragazzo che cambierà il suo mondo per sempre! Il primo volume, se acquistato in libreria, fumetteria e negli store online, avrà anche un fantastico mini notebook in omaggio!

BOY MEETS MARIA

QUEER n.33

di Peyo

€ 8,90

Taiga adora i supereroi sin da bambino. Al liceo incontra la persona che gli cambierà la vita: è la “madonna” del club di teatro, soprannominata “Maria”. Alla vista di quella ragazza, che sul palco si distingue da tutti gli altri, s’innamora di lei a prima vista e il giorno stesso le rivela i propri sentimenti, chiedendole di diventare la sua eroina. La sua passione, però, dovrà scontrarsi con l’inaspettata realtà: quella fanciulla, celebre per la sua bellezza, è infatti un ragazzo…

Un volume unico di ben 242 pagine, arricchito da tavole a colori e da un formato 15×21, che racconta con profondità il tema dell’espressione di sé e della sorprendente esperienza dell’amore!

BOY MEETS MARIA

CON ILLUSTRATION CARD DI FUMETTIBRUTTI

QUEER CON OMAGGIO n.33

di Peyo

€ 8,90

Disponibile anche in un’edizione con in omaggio un’esclusiva illustration card firmata Fumettibrutti!

CARDCAPTOR SAKURA COLLECTOR’S EDITION n. 4

di Clamp

€ 9,90

Durante la recita scolastica, Sakura si trova improvvisamente al buio, completamente disorientata… La carta che ha portato con sé si chiama Dark e la nostra eroina dovrà trovare nel suo cuore una luce del tutto speciale che possa contrastarne l’oscuro potere!

DRAGON QUEST SAGA – L’EMBLEMA DI ROTO II – GLI EREDI DELL’EMBLEMA n. 32

di Kamui Fujiwara , Takashi Umemura , Yuji Horii

€ 5,90

Quinzorma è scomparsa e, per riuscire a ottenere informazioni su di lei, Arus si è recato da Tia, la quale gli ha suggerito di andare a Melchidor. Tuttavia, una volta in città, Arus scopre che tutti gli abitanti sembrano spariti nel nulla. Nel frattempo, Aros e gli altri prodi vengono condotti al cospetto del re infernale Gorgona da Beser, Isari e molti altri che sono stati privati della loro coscienza. Quasi tutti gli esseri umani del mondo hanno subito una grottesca mutazione…

MASHLE n. 5

TARGET n.119

di Hajime Komoto

€ 4,50

Mash e i suoi amici, dopo aver respinto le Sette Zanne Magiche, si abbandonano ai festeggiamenti, ma su di loro incombe la minaccia di Innocent Zero, un’organizzazione criminale avvolta nel mistero! Abel deve arrendersi di fronte alla superiorità schiacciante di un mago oscuro, ma Mash punisce l’avversario a suon di pugni senza la minima esitazione! All’interno della scuola, però, cominciano a prendere piede le voci sulla capacità di Mash di simulare con il corpo gli effetti della magia…

POCHI & KURO n. 2

STORIE DI KAPPA n.312

di Naoya Matsumoto

€ 5,50

Per raggiungere una nuova meta, Kuro e i suoi amici si impossessano di una nave volante. Poco dopo, però, Pochi si ammala. Kuro si mette alla ricerca dell’erba medicinale che dovrebbe curarla, ma si trova a fronteggiare un nuovo attacco da parte di Ishizu! Come se non bastasse, l’esercito del Re Demone è sulle tracce della ragazza umana per catturarla…!

POCHI & KURO n. 2

CON INDEX PER SCAFFALE

STORIE DI KAPPA OMAGGIO n.312

di Naoya Matsumoto

€ 5,50

In omaggio con questo volume un bellissimo index per scaffale a tema Pochi & Kuro.

RASPUTIN IL PATRIOTA n. 2

UMAMI n.14

di Junji Ito , Masaru Sato , Takashi Nagasaki

€ 15,00

Interrogato dal Dipartimento Investigativo Speciale della procura di Tokyo, l’ex diplomatico Yuki Mamoru comincia a svelare segreti e retroscena del proprio lavoro: i fantasmi creati dalle prevaricazioni all’interno del Ministero degli Esteri, l’umanità dei tre capi del governo per cui ha lavorato, i giornalisti corrotti con alcol e donne, il motivo per cui la Ministra degli Esteri che piaceva alla gente è stata silurata dal Primo Ministro che l’aveva inizialmente voluta. Per dimostrare che le sue parole sono sincere, è disposto a raccontare tutto ciò che sa, purché i fatti politici e storici siano accuratamente registrati nella sua deposizione…

RUROUNI KENSHIN PERFECT EDITION n. 2

di Nobuhiro Watsuki

€ 9,00

Dopo aver aiutato Kaoru a liberarsi dei malavitosi che volevano costringerla a chiudere il dojo di famiglia, Kenshin accetta l’invito della ragazza a stabilirsi da lei finché la palestra non si sarà rimessa in piedi. Grazie anche all’arrivo del giovane Yahiko e del rissoso Sanosuke, le cose sembrano andare per il meglio, quand’ecco che compare all’orizzonte una nuova minaccia sotto il profilo di un losco individuo dal cappello nero…

SOLO LEVELING n. 7

MANHWA n.80

di Chugong , DUBU(REDICE STUDIO)

€ 8,90

ARRIVA DALLA COREA LA NUOVA SPETTACOLARE FRONTIERA DEI WEBCOMIC! SIETE PRONTI A SALIRE DI LIVELLO?

Dopo una dura lotta, Jinwoo Sung è emerso vittorioso dalla quest per ottenere una classe. Ben presto però si ritrova a dover sbrigare un favore: insegnare cosa significa essere un hunter di grado E a una persona di sua conoscenza. Le cose non vanno per il verso giusto e quella che sembra una normale sessione di allenamento in un dungeon diventa qualcosa di più pericoloso quando il portale si trasforma in un Red Gate!

TSUBAKI-CHO LONELY PLANET NEW EDITION n. 1

TURN OVER n.258

di Mika Yamamori

€ 5,50



Fumi Oono è una ragazza di sedici anni che un giorno, a causa dei debiti contratti dal padre, si trova costretta ad andarsene di casa e a trovarsi un lavoro. In cerca di un impiego che le consenta di mantenersi e di restituire il debito accumulato dal genitore, Fumi finisce per accettare un’offerta come domestica fissa. Il proprietario di casa è Akatsuki Kibikino, uno scrittore solitario dallo sguardo minaccioso e dai modi scortesi… Riuscirà ad adattarsi alla convivenza con lui e al nuovo quartiere?!

La romantica storia d’amore tra la giovane domestica e l’affascinante scrittore riparte da zero sulle pagine di Turn Over, con una nuova edizione con sovraccoperta e sottocoperta a colori!