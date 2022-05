One Piece 1049: la folle teoria dei fan!

L’ultimo flashback di One Piece incentrato su Kaido ha grandi implicazioni per una popolare teoria dei fan su uno dei più grandi cattivi del manga, Barbanera. L’autore della serie, Eiichiro Oda, è noto sia per la sua meticolosa pianificazione che per le spiegazioni che fornisce attraverso le vicende passate.

Il flashback di Kaido nell’ultimo capitolo non fornisce dettagli su un evento molto importante a cui ha preso parte, cosa insolita per One Piece, anche se questo potrebbe essere dovuto al fatto che Oda ha intenzione di approfondire l’argomento in un flashback dedicato ad un altro personaggio. Per i fan molto probabilmente è Barbanera.

Marshall D. Teach è uno dei cattivi più temibili della serie. In qualche modo possiede i poteri di due frutti del diavolo incredibilmente forti e ha a disposizione una squadra estremamente agguerrita. Sebbene sia stata rivelata una parte della sua storia, la maggior parte rimane ancora un mistero.

Sono state elaborate molte teorie su di lui, ma una delle più convincenti è che sia il figlio di Rocks D. Xebec, un famoso pirata la cui ciurma comprendeva altri cattivi di One Piece come Kaido e Big Mom.

Ci sono vari dettagli a sostegno di questa tesi, tra cui il fatto che la nave di Barbanera si chiama Saber of Xebec. L’ultimo capitolo fornisce un’altra prova convincente di questa teoria.

Il capitolo 1049 presenta un flashback che approfondisce la storia di Kaido. Molti fan si aspettavano che questo flashback rivelasse maggiori dettagli sul famigerato incidente della God Valley, in cui i pirati Rocks si separarono in circostanze sconosciute.

Oda ha accennato all’importanza di questo evento per un po’ di tempo, quindi è probabile che abbia in programma di mostrare esattamente ciò che è accaduto in quell’occasione, rivelando la fine dei pirati leggendari.

Tuttavia, poiché Kaido è l’ultimo membro nominato dei Pirati Rocks ancora attivo nel presente, non è chiaro quando avverrà questo flashback e da quale prospettiva sarà visto. Ma se Barbanera è effettivamente il figlio di Rocks, allora è naturale che Oda inserisca questa vicenda.

Dato il futuro scontro tra Luffy e Barbanera, dal momento che Oda ama fornire retroscena per molti dei personaggi principali del manga, è molto probabile che durante il combattimento ci sarà un flashback dedicato al personaggio, dove sarà approfondito il suo passato proprio come successo con Kaido.

Se Teach è il figlio di Rocks, allora l’equipaggio e gli eventi della God Valley potrebbero essere incredibilmente importanti per la sua storia, e sarebbe naturale per Oda approfondire questi punti della trama nel flashback dedicato al personaggio.