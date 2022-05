Arriva Becoming Elizabeth e finisce Gaslit.

A Giugno su STARZPLAY una curiosa novità: Becoming Elizabeth la serie sulla gioventù della Regina Elisabetta I insieme al finale di Gaslit, la miniserie sullo scandalo Watergate con un inedito punto di vista interpretata da Julia Roberts e Sean Penn. Ma vediamole nel dettaglio.

STARZPLAY: le uscite di Giugno 2022

12 GIUGNO – BECOMING ELIZABETH – un episodio a settimana

Becoming Elizabeth è la storia mai narrata della regina più iconica d’Inghilterra, della sua vita molto prima che salisse al trono. La morte di Enrico VIII getta la giovane orfana Elisabetta Tudor nell’imprevedibile e pericolosa corte inglese. Il fratello di soli nove anni viene incoronato re e le grandi famiglie d’Inghilterra e le potenze europee competono per il controllo del paese, ed Elisabetta si ritrova ad essere sia pedina che giocatrice.

12 GIUGNO – GASLIT – finale

Gaslit è una visione moderna del Watergate, incentrata su Martha Mitchell, moglie del fedele procuratore generale di Nixon, John Mitchell. Martha è stata la prima persona a lanciare pubblicamente l’allarme sul coinvolgimento di Nixon nel Watergate, causando il disfacimento sia della Presidenza che della sua vita personale e costringendo il marito a scegliere tra lei e Nixon.

Come accedere a STARZPLAY in Italia

Starzplay è disponibile sui canali Prime Video tramite l’app Prime Video per guardarla su smart TV, dispositivi mobili iOS e Android, Amazon Fire TV, Fire TV Stick, tablet Fire e console di gioco e attraverso il sito https://www.primevideo.com

Gli abbonati al canale Starzplay sull’app Apple TV possono guardare online o godersi i download offline dei loro programmi e film preferiti disponibili tramite Starzplay, disponibile su iPhone, iPad, Apple TV e alcune smart TV Samsung.

Ricordiamo che ora StarzPlay è disponibile anche su Amazon Prime Video tra i nuovi Channels.