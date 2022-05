Fullmetal Alchemist porta le sue Soundtracks anche in Italia!

Milan Records ha annunciato la pubblicazione delle colonne sonore del franchise, che includono musiche tratte sia dalla serie anime originale del 2003 che dal reboot del 2009.

L’azienda pubblicherà anche Le Soundtracks dei film Conqueror of Shambala, che funge da finale per la trama originale stabilita nell’anime del 2003, e The Sacred Star of Milos, il film ambientato nella continuity ufficiale di Brotherhood, la serie più fedele al manga originale.

Oltre alle colonne sonore originali, il nuovo gruppo di uscite include anche due album contenenti le canzoni dei personaggi interpretate dai cast vocali giapponesi di entrambe le serie. Tutti gli 11 album sono ora disponibili su Spotify, Apple Music e Amazon Music.

Ecco alcune delle Soundtracks ufficiali:

FULLMETAL ALCHEMIST ORIGINAL SOUNDTRACK 1 – MICHIRU OSHIMA

FULLMETAL ALCHEMIST ORIGINAL SOUNDTRACK 2 – MICHIRU OSHIMA

FULLMETAL ALCHEMIST ORIGINAL SOUNDTRACK 3 – MICHIRU OSHIMA, VARIOUS ARTISTS

FULLMETAL ALCHEMIST THEME SONG COLLECTION – THE INSTRUMENTALS – HAPPY CLASSICS

FULLMETAL ALCHEMIST SONG FILE – BEST COMPILATION – VARIOUS ARTISTS

FULLMETAL ALCHEMIST THE MOVIE CONQUEROR OF SHAMBALLA ORIGINAL SOUNDTRACK – MICHIRU OSHIMA



Le nuove uscite digitali degli album fanno parte delle celebrazioni in corso per il 20° anniversario del debutto del franchise. I festeggiamenti sono iniziati nel 2021, quando il creatore della serie Hiromu Arakawa ha annunciato il suo ultimo manga, Yomi No Tsugai, una serie fantasy ambientata in un mondo ispirato al Giappone feudale.

Le celebrazioni per l’anniversario sono proseguite nel 2022, quando all’inizio dell’anno sono stati inaspettatamente annunciati due nuovi film live-action: La vendetta di Scar e L’ultima trasmutazione.

I due film sono un sequel diretto dell’adattamento live-action originale del franchise del 2017 e vedono il ritorno di Ryosuke Yamada e Atomu Mizuishi, che riprenderanno il ruolo dei due protagonisti della serie, i fratelli Edward e Alphonse Elric.

Anche il regista di Ping Pong Fumihiko Sori tornerà a dirigere entrambi i film, che saranno proiettati in Giappone rispettivamente il 20 maggio e il 24 giugno.

Fullmetal Alchemist è stato creato da Arakawa nel 2001 ed è stato uno dei titoli più popolari e acclamati del periodo di boom degli anime dei primi anni 2000.

Il manga di Arakawa è stato adattato per la prima volta in un anime nel 2003, ma poiché questa serie è stata creata prima che il manga fosse completato, si è discostata notevolmente dal materiale di partenza.

Nel 2009 è stata creata una seconda serie anime, intitolata Fullmetal Alchemist Brotherhood, per essere un adattamento più fedele della storia di Arakawa ormai conclusa. Mentre l’anime originale ebbe un enorme successo all’epoca, la serie riavviata è ora generalmente considerata come il migliore dei due adattamenti.