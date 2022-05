La biblioteca personale del leggendario Hugo Pratt sarà aperta al pubblico

“Una biblioteca racchiusa dentro a centinaia di scatoloni da anni conserva intatta tutta la sua forza e potenzialità e rappresenta un tesoro per studenti che si sono cimentati in tesi di laurea (quasi un centinaio tra Francia, Italia, Spagna, Portogallo etc.) per giornalisti che ne scrivono costantemente sui giornali ad ogni evento, mostra o riedizione, per scrittori che scrivono biografie (Thierry Thomas ha vinto il premio Goncourt 2020 nella sezione “biografie”) per registi che realizzano documentari, come Stefano Knuchel, regista del film “Hugo in Argentina”, che era insieme a noi alla scoperta del labirinto di libri di Pratt.” Marco Steiner