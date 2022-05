Demon Slayer: Rengoku o Tengen? Chi è il migliore? La risposta dei fan

Demon Slayer ci proietta nuovamente in un nuovo scontro. Questa volta tra i fan!

L’utente di Reddit KnYChan2 ha condiviso una teoria secondo la quale Tengen avrebbe superato di gran lunga la forza di Rengoku, dando inizio a un dibattito tra i fan di Demon Slayer su quale sia l’Hashira migliore tra i due, con l’anime che presenta molti altri Pilastri che non sono ancora stati approfonditi a questo punto della serie. televisiva.

La seconda stagione dell’adattamento anime di Demon Slayer ci ha fatto conoscere non uno ma ben due Hashira, ovvero gli spadaccini più forti del Corpo degli Ammazzademoni.

Mentre il primo arco della seconda stagione introduceva l’Hashira della fiamma come parte dell’arco del Mugen Train, la seconda metà dell’adattamento anime ci ha fatto conoscere l’Hashira del suono come parte dell’arco del Distretto a Luci Rosse.

Mentre la forza di Rengoku e Tengen era paragonabile, le loro personalità non avrebbero potuto essere più diverse, e i fan del popolare franchise shonen stanno discutendo su quale dei due pilastri regni sovrano.

Chi vincerà? Ecco alcune risposte dei fan:

Forse Akaza è il vincitore

Il fuoco brucia tutto

La lotta di Tengen è il vincitore

Vai con Tengen

WHY THE ACTUAL FUCK WOULD YOU DO THIS TO ME?! I literally dyed my hair to BE Rengoku…BUT Tengen is so 😍 I’m going with Tengen because Rengoku is…no longer of this world! (Please be sensitive. I’m still in mourning. I ask you to send flowers at 123 ImInPain Road. pic.twitter.com/fjDjoNuIHX

— ✨Tengen Uzui’s Flashy Wife Dee✨ (@deanime_) April 16, 2022