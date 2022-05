L’utente di Twitter Luffys Mayie ha condiviso le adorabili foto di Mayumi Tanaka, la doppiatrice di Rufy, in cui non solo si rimpinzava del suo personalissimo Devil Fruit, ma indossava anche un abito di Cappello di Paglia per aiutare a celebrare la grande occasione, mentre Monkey continua a cercare di liberare il popolo di Wano dalla morsa violento di Kaido e i suoi uomini. Ecco le foto:

MAYUMI-TANAKA (LUFFY'S VA), CELEBRATING LUFFY DAY WITH GOMU GOMU NO MI CAKE💕💕💕💕 Also, She's wearing the original stitch luffy poli 😭😭💖💖💖💖💖 pic.twitter.com/UBa9jGBorB — may ☀️ ルフィ☀️ LUFFY MONTH⚡ #LENI-KIKO (@luffysmayie) May 4, 2022

Tanaka ha festeggiato il compleanno di Luffy con un frutto del diavolo tutto suo, dato che un produttore di torte in Giappone ha recentemente creato una replica esatta del Gum Gum no Mi Fruit che può essere effettivamente mangiato.

Fornito da Cake.JP, il Devil Fruit commestibile ha un prezzo al dettaglio di circa 100 euro e per ora si può trovare solo in Giappone, ma non aspettatevi che questo piatto vi dia effettivamente i poteri del Dio Sole Nike.

Riempito con vari frutti e glassa, non è una sorpresa vedere che la donna dietro Luffy ha ricevuto una di queste composizioni commestibili per aiutare a festeggiare e celebrare il compleanno del Capitano di Cappello di Paglia.

Mayumi Tanaka ha interpretato il ruolo di Monkey D. Luffy nell’anime di One Piece per decenni, con la doppiatrice che non mostra segni di cedimento riguardo la serie.

Recentemente è stata in grado di celebrare il compleanno del Capitano dei Mugiwara con stile in un modo che onora i pirati della Grand Line. Con l’anime e il manga di One Piece che attualmente raccontano la storia dell’arco di Wani, e il quindicesimo film all’orizzonte in One Piece: Red, il 2022 sarà un grande anno per Luffy e la sua ciurma.

Recentemente, Luffy ha subito un importante trasformazione, con il Pirata che finalmente è riuscito a raggiungere un nuovo livello di potenza, con il Gear Fifth.

Con il suo originale Devil Fruit rivelato essere un frutto Mitico Zoan, Luffy ora ha le abilità di un cartone animato umano, aumentando le sue dimensioni, trasformando gli oggetti in gomma, e anche riuscendo a strappare fulmini dal cielo. Anche se questo non gli assicura la vittoria nella sua lotta contro Kaido, Luffy ha certamente un grande asso nella manica.