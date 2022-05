Dragon Ball: guarda il mantello di Re Piccolo per celebrare il Piccolo Day

Dragon Ball è tra i manga che hanno influenzato maggiormente tantissimi appassionati, soprattutto in Giappone, che hanno deciso di diventare mangaka. Dopo più di trent’anni si continua tutt’ora a parlare di Goku e delle sue avventure. Di sicuro i soggetti sono cambiati o si sono aggiunti di nuovi, come Toyotaro che si occupa dei disegni di Dragon Ball Super, ma i fan sono gli stessi.

A dire il vero sono aumentati, in quanto anche la nuova generazione si è avvicinata molto alla serie del Saiyan.

Oggi è un giorno particolare in quanto il 9 maggio è il cosiddetto Piccolo Day. Si tratta del giorno in cui Re Piccolo si dichiara padrone del Pianeta Terra.

Re Piccolo dice che prenderà un foglietto dalla scatola ogni anno nel Piccolo Day. Il settore scelto presente sul foglietto avrebbe ospitato la celebrazione di quell’anno che re Piccolo stesso alla fine avrebbe distrutto.

Quando viene selezionato il pianeta Terra, l’unico settore scelto è il settore 28, l’ubicazione di West City.

Tuttavia, la città non viene distrutta perché Goku riesce a sventare il pericolo, uccidendo Red Piccolo, prima che quest’ultimo lasciasse Central City.

Di conseguenza, il primo Piccolo Day è anche la data della sconfitta di Re Piccolo per mano di Goku e quindi la fine della Seconda Guerra del Re Piccolo.

Per commemorare questo evento, la pagina Twitter ufficiale di Dragon Ball che vuole festeggiare questo giorno cercando di ricreare il mantello del sovrano. Guarda di seguito il risultato:

Since it's #PiccoloDay, we tried making Piccolo's iconic cape!

This design might even be practical enough for everyday use. What do you think? pic.twitter.com/zQ8zgeKJJN

— DRAGON BALL OFFICIAL (@DB_official_en) May 9, 2022