One Piece 1048 continua una battaglia stupenda e longeva, che vede Rufy e Kaido combattere all’ultimo sangue per la conquista e la libertà di Wano.

L‘Isola di Onigashima è nelle mani di Momonosuke, che intento a reggere l’urto scagliato dai colpi di Rufy, rammenta quel momento in cui, nel passato, trovò la forza per il futuro; un incoraggiamento che ora più che mai è rilevante per le sorti dell’intero popolo. Troverà la forza giusta per portare tutti in salvo?

La forza e la tenacia di Oda nel narrare eventi passati per catturare un futuro radioso sono sempre più forti, e nonostante il sentore di distruzione e sconfitta presenti all’interno dei flashback i personaggi trovano sempre la forza per le azioni future, gestendole spesso al meglio.

Le scene successive ci proiettano nel vivo del violento scontro, che come rammenta lo scorso capitolo, Rufy sta tentando di sconfiggere il nemico con un pugno più grande dell’Isola stessa, volto a chiudere i conti.

A sorpresa (ma neanche tanto, conoscendo Oda ndr) Kaido mostra una nuova e terribile forma, la Flame Dragon Torch, che ovviamente darà filo da torcere a Cappello di Paglia, che deciso continua a scagliare il colpo.

Come da manuale la scena cambia successivamente allo scambio devastante di colpi: il Gum Gum no Bajrang Gun si impatta sul Rising Dragon Flame Bagua, dando vita ad una tavola davvero spettacolare che mostra la crescita artistica di Oda e il suo team. Questo, come solito dell’autore, ci porta ad un salto temporale di circa 20 anni (come si intitola il capitolo ndr) riguardante il figlio di Kozuki Oden.

L’impostazione del racconto dimostra che il sensei vuole portare avanti la battaglia tra Kaido e Rufy ancora per qualche capitolo, come ampiamente previsto, e per questo si è optato di donare all’Imperatore una nuova forma.

Un’analisi accurata può condurre alla deduzione ed al richiamo di Eiichiro allo scontro tra Goku e Freezer, dove ambo le parti optavano per un power-up consistente dove il protagonista mostrava per la prima volta una forma rilevante e importante non solo per lo scontro, ma anche per la storia. Goku con il Super Saiyan è facilmente riconducibile a Rufy con il Gear Fifth.

Il maestro Toriyama ancora fa scuola, anche ai grandi mangaka come Oda. Indescrivibile.

Tornando al flashback, che ci proietta nel castello di Kawamatsu ricordando quanto accaduto 20 anni prima, dopo l’esecuzione del leggendario Kozuki Oden, vediamo un Kaido rabbioso, che una volta venuto a conoscenza del figlio del leggendario samurai, si mette sulle sue tracce per ucciderlo.

La paura da parte dell’imperatore per Oden Kozuki è sempre rilevante, dato che il guerriero era l’unico che potesse tenergli testa o addirittura ucciderlo. Proprio per questo il temibile nemico si mette sulle tracce del figlio, per evitare che quello che poteva succedere con il padre si concluda con il figlio.

Ricordiamo che parte di un inganno, Oden è morto bollito dopo un longevo lasso di tempo, che inesorabile e tiranno, avrebbe condotto alla vittoria Oden in uno scontro faccia a faccia con Kaido senza inganni politici o intoppi vari.

I Daimyo di Wano fanno gruppo e si scagliano contro Orochi e Kaido, ma ovviamente hanno la peggio, e tra alcuni feriti a morte e altri prigionieri, la terra di Wano viene rasa al suo e completamente distrutta, vittima ancora una volta della violenza e della tirannia.

Tronando al presente, mentre si infiamma ancora lo scontro tra Kaido e Rufy, una vignetta vede Denjiro che taglia di netto la testa di Orochi in versione drago, salvando Hiyori che ormai era sfacciata.

Non sapendo se la morte del nemico è acclarata, Oda chiude il capitolo con i primi piani di Capello di Paglia e l’imperatore nella nuova versione drago, che ancora inesorabili conducono un testa a testa violento, che grazie alla scritta “to be continued” non viene chiuso. Di nuovo.

ONE PIECE 1049 verrà pubblicato su MangaPlus domenica 15 maggio alle ore 17:00.