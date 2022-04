Quale potrebbe essere il prossimo arco di Dragon Ball Super?

È diventata improvvisamente una domanda che ha una moltitudine di risposte interessanti. In questo esatto periodo, il manga di Dragon Ball Super sta arrivando al culmine di uno degli archi più lunghi della serie, “Granolah Il Sopravvissuto”, che è stato a dir poco un totale cambio di gioco per la backstory di Goku e il patrimonio della razza Saiyan.

La sconfitta del temibile Moro ha creato le condizioni che hanno dato il via al Granolah Arc – una storyline che ha portato Goku più vicino che mai a suo padre Bardack e alla sua eredità come guerriero Saiyan.

Il processo di rottura dei limiti di Goku potrebbe alla fine sbloccare un tipo di potere completamente nuovo, in quanto Goku fonde lo speciale potere Saiyan di Bardock con la tecnica ancora imperfetta dell’Ultra Istinto.

Per una volta in Dragon Ball, il nuovo potere e/o trasformazione di Goku può essere più di una semplice novità e un cambio di colore: può infondergli un nuovo scopo e donargli una mentalità diversa.

Sicuramente a questo punto della storia, Dragon Ball Super ha bisogno di un Saiyan Arc, che veda Goku e/o Vegeta concentrati sulla raccolta e la ricostruzione della loro cultura distrutta.

Ora, Dragon Ball Super ha fatto tutti i tipi di mosse per rendere tale arco narrativo una possibilità, tra cui ricollegare Goku con le sue radici Saiyan; stabilire fermamente Vegeta come un antieroe che vuole un’eredità migliore per i Saiyan; riportare Broly; e introdurre eroici guerrieri provenienti da altri universi.

Tutto questo ha lasciato Dragon Ball Super pronto a fare dei Saiyan il suo fulcro – e aiuterebbe a spiegare perché Goku termina Dragon Ball Z ritirandosi effettivamente come protettore della Terra.

Dall’altro lato della medaglia, molti fan entusiasti che il film Dragon Ball Super: Super Hero riporti Gohan in primo piano all’interno franchise.

Il film di Broly è stato un importante trampolino di lancio per il prossimo capitolo di Goku e Vegeta nell’Arco del Moro; Super Hero potrebbe analogamente essere usato come trampolino di lancio per rendere Gohan, Piccolo e gli altri combattenti Z della Terra il fulcro del prossimo arco narrativo del manga.