Kalya è il nuovo progetto della casa editrice romana BUGS Comics

La crescita è al primo posto per la casa editrice romana; si deve lavorare nel presente ma sempre con un occhio al futuro, soprattutto in un periodo storico nel quale i cambiamenti sono continui e repentini e, in particolar modo, se vuoi cambiare qualcosa e non semplicemente adeguarti o seguire il mercato.

Nel 2018 la Bugs diventa S.r.l. e si apre a nuove produzioni, mettendo in cantiere prodotti differenti che si affiancheranno ai libri fino a ora prodotti.