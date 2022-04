Lupo Alberto: il videogioco mai rilasciato per Atari torna dopo 25 anni in una versione inedita

Lupo Alberto the videogame è videogioco platform basato sull’immortale personaggio a fumetti di Silver ed originariamente pubblicato su Amiga e Commodore 64 nel 1990.

Dal team IDEA Software, Lupo Alberto the Videogame era una delle tante idee che avevano l’intento di trasporre e riportare mondi famigerati all’interno di un videogioco, per la gioia degli appassionati del personaggio.

Nel 2015, quindi 25 anni dopo l’inizio del progetto, alcuni ex-sviluppatori decisero di rimettere le mani sul videogioco, inizialmente previsto per ATARI ST mai messo in commercio, per rilasciarlo successivamente al pubblico prima in una versione 16bit Atari nello stesso 2015, e poi in versione gratuita rivisitata recentemente e pubblicata tramite un post sulla pagina Facebook.

La realizzazione di Lupo Alberto the Videogame fu una vera e propria corsa contro il tempo, dato che il team lavorò senza sosta per tutta l’estate e l’autunno del 1990 per poter avere il gioco pronto entro Natale.

Sui social gli sviluppatori raccontano anche che risolsero alcuni bug la notte prima della presentazione.

Nonostante il travagliato sviluppo, il 30 novembre del 1990 le versioni per Amiga e Commodore 64 vennero regolarmente distribuite nei negozi e anche la stampa dell’epoca espresse pareri positivi per il videogame dedicato al celebre personaggio. Meno contenta fu la stampa estera.

Come già accennato la versione per Atari ST rimase chiusa in un cassetto polveroso, nonostante la versione era ormai quasi completa e pronta per l’eventuale pubblicazione.

Oggi è possibile provare questa nuova versione tanto attesa, denominata per l’occasione Fun 4 Fans.