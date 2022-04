La stagione invernale degli anime è stata protagonista di molteplici storie di qualità, capaci di catturare il cuore di milioni di giapponesi. Da L’Attacco dei Giganti 4 Parte 2 al sequel di Demon Slayer, ecco le trasposizioni animate, andate in onda negli ultimi tre mesi, che più hanno colpito gli appassionati in terra nipponica.

In attesa della terza e ultima parte della quarta stagione di Attack on Titan, della terza stagione di Demon Slayer e tanti altri capolavori, andiamo a tirare le somme della scorsa stagione, che tra i tanti anime ha visto il trionfo del nuovo e popolarissimo My Dress-up Darling.

A tal proposito il portale Filmarks ha chiesto alla popolazione giapponese, quali sono stati i loro 10 anime preferiti, e il risultato è il seguente:

Attack on Titan Final Season Part 2 Aggretsuko, stagione 4 JoJo’s Bizarre Adventure STONE OCEAN The Heike Story Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, Saga del Quartiere e a luci rosse Stagione 3 Takagi-san My Dress-Up Darling Akebi’s Sailor Uniform The Orbital Children Police in a Pod

Anime Trading ha rilanciato la proposta e ovviamente i risultati sono diversi più o meno:

My Dress-up Darling Attack on Titan 4 Part 2 Demon Slayer stagione 2 Akebi’s Sailor Uniform Teasing Master Takagi san 3 Sasaki and Miyano The case study of Vanitas parte 2 Sabikui Bisco A genius prince guide to raising a nation out of debt Princess Connect Re:Dive

Attack on Titan, Demon Slayer, My Dress-up Darling, Jojo e altri sono monumenti indiscussi in Giappone, che fino alla fine sicuramente riusciranno ad essere sempre primi in questo genere di classifiche.

Attack on Titan è un manga di genere dark fantasy post apocalittico scritto e disegnato da Hajime Isayama, serializzato in Giappone sulla rivista Bessatsu Shōnen Magazine di Kōdansha dal 9 settembre 2009 al 9 aprile 2021.

L’edizione italiana è stata pubblicata da Planet Manga, etichetta della Panini Comics, dal 22 marzo 2012 al 28 ottobre 2021 nella collana Generation Manga.

L’opera è ambientata in un mondo dove i superstiti dell’umanità vivono all’interno di città circondate da enormi mura difensive a causa dell’improvvisa comparsa dei giganti, enormi creature umanoidi che divorano gli uomini senza un apparente motivo.

La storia ruota attorno al giovane Eren Jaeger, a sua sorella adottiva Mikasa Ackermann e al loro amico d’infanzia Armin Arelet, le cui vite vengono stravolte dall’attacco di un gigante colossale ed un gigante corazzato, che conduce alla distruzione della loro città e alla morte della madre di Eren.

L’attacco dei giganti ha ottenuto un successo immediato. È stato tra i 13 manga a ricevere una nomination per il premio Manga Taishō nel 2011, ha vinto il Premio Kodansha per i manga nella categoria miglior manga per ragazzi ed è stato nominato alla sedicesima e alla diciottesima edizione del Premio culturale Osamu Tezuka.