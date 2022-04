Sicuramente One Piece è uno dei temi più incisivi e importanti in ambito anime e manga, visto che tra il nuovo power-up, lo scontro con Kaido e il nuovo lungometraggio One Piece: Red, la saga di Eiichiro Oda ha davvero tanto da raccontare.

Nel corso del mese di agosto One Piece: Red farà il suo esordio nelle sale cinematografiche giapponesi, ponendosi come il quindicesimo lungometraggio dedicato alla saga. Come sempre Oda è il supervisore e introduce elementi importanti per fini narrativi, anche se non è detto che quello che vedremo sia canonico. Questa ha condotto l’opera di Oda ad una fama immensa e il protagonista Luffy, è entrato anche in un paragrafo di un libro scolastico. L’utente @sandman_AP ha condiviso l’immagine dove Cappello di Paglia compare in un manuale per studiare la lingua inglese.

Dopo le proposizioni con il verbo essere, presentazione, domanda e negazione, in cui al posto del nome viene riportato proprio Luffy, in fondo alla pagina è anche presente una vignetta dove il Capitano grida a Nami di essere parte della Ciurma.