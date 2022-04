One Piece: entrati nei panni di Shanks in questo curioso minigioco

Sicuramente One Piece è uno dei temi più incisivi e importanti in ambito anime e manga, visto che tra il nuovo power-up, lo scontro con Kaido e il nuovo lungometraggio One Piece: Red, la saga di Eiichiro Oda ha davvero tanto da raccontare.

I fan però non restano fermi un attimo, visto che su Twitter sbuca un post curioso, strano e interessante. Un utente ha voluto realizzare un minigioco piuttosto singolare, in stile “QWOP”, che pone al centro della scena uno dei momenti più toccanti dell’opera, ovvero quando Shanks dona il cappello a Rufy.

Anche se ormai l’epopea ha raggiunto e superato abbondantemente i 1000 capitoli, la scena citata è rimasta iconica visto che ancora oggi è tra i momenti più toccanti e centrali della storia.

L’artista Tani Yurei ha deciso di utilizzare la suddetta scena per creare un interessante minigioco, postando il video del risultato su Twitter e corredandolo di una musica drammatica.

Il contrasto è evidente visto che la musica epica e pacata fa da sfondo ad un momento frustrante per il giocatore, visto che Rufy non si fa mettere in testa il cappello, sfuggendo in maniera sovraumana e spassosa da Shanks.

Infatti l’obiettivo del minigioco è quello di mettere il cappello in testa a Rufy, impersonando appunto Shanks il Rosso.

A proposito del prossimo lungometraggio dedicato alla saga:

One Piece: Red nel corso di questi ultimi mesi, ha giocato silenziosamente le sue carte, lasciando il pubblico in una meravigliosa nube di incertezze e mistero. Il nuovo film tratto dalla saga partorita da Eiichiro Oda, si prospetta essere uno dei più completi e interessanti in assoluto.

Tra i personaggi centrali della storia, troviamo sicuramente Shanks il Rosso, uno dei 4 Imperatori, il mentore che ha donato a Rufy la grinta necessaria per intraprendere il suo infinito viaggio.

Fortunatamente avremo il film anche in Italia, e ovviamente anche i fan del nostro Paese non vedono l’ora di conoscere altre novità.

Non ci resta che attendere la data di uscita e le modalità di distribuzione nel nostro Paese.

Goro Taniguchi, regista noto per Code Geass e Planetes, dirige One Piece Film Red su sceneggiatura di Tsutomu Kuroiwa (One Piece Film Gold) presso Toei Animation.

Goro Taniguchi è stato il primo a occuparsi di una versione anime di One Piece: ha infatti diretto l’OVA One Piece: Taose! Kaizoku Ganzack, uscito il 26 Luglio 1998 e animato da Production I.G.

Il maestro Oda è produttore esecutivo del film.

L’uscita nei cinema del Giappone è prevista per il 6 Agosto 2022.