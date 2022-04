Nel corso del mese di agosto One Piece: Red farà il suo esordio nelle sale cinematografiche giapponesi, ponendosi come il quindicesimo lungometraggio dedicato alla saga. Come sempre Oda è il supervisore e introduce elementi importanti per fini narrativi, anche se non è detto che quello che vedremo sia canonico.

Il trailer rilasciato pochi giorni fa ha rivelato la figlia di Shanks, e proprio questo è uno degli argomenti più discussi. La ragazza come ben sapete, non è mai apparsa in One Piece, quindi è un personaggio creato appositamente per il nuovo lungometraggio.

Tra pareri discordanti, alcuni fan si sono già esposti su chi potrebbe essere la compagna di Shanks; quindi la madre di Uta. Il trailer non ci da risposta ma quasi sicuramente non si tratta di Makino.

La donna del villaggio Foosha ha infatti un figlio maschio con capelli verdi e questo film sdoganerebbe l’ipotesi esposta nel corso degli anni, che vedeva Shanks come possibile compagno della donna.

Un’altra folle teoria è stata quindi esposta, è vede al centro Nico Olvia, uno dei pochissimi personaggi femminili di One Piece ad avere i capelli bianchi. Un indizio purtroppo povero che ovviamente non conduce a nulla.

Secondo la curiosa teoria, visto che Uta ha i capelli rossi e bianchi, la madre dovrebbe essere Nico Olivia, dato che geneticamente l’aspetto potrebbe confermarlo. Anche se è difficile che la ragazza sia la sorellastra di Nico Robin semplicemente per una questione di età.

Uta è molto più giovane di Nico Olivia, e molto probabilmente prima che nascesse la donna era già morta.

A proposito del prossimo lungometraggio dedicato alla saga:

One Piece: Red nel corso di questi ultimi mesi, ha giocato silenziosamente le sue carte, lasciando il pubblico in una meravigliosa nube di incertezze e mistero. Il nuovo film tratto dalla saga partorita da Eiichiro Oda, si prospetta essere uno dei più completi e interessanti in assoluto.

Tra i personaggi centrali della storia, troviamo sicuramente Shanks il Rosso, uno dei 4 Imperatori, il mentore che ha donato a Rufy la grinta necessaria per intraprendere il suo infinito viaggio.

Fortunatamente avremo il film anche in Italia, e ovviamente anche i fan del nostro Paese non vedono l’ora di conoscere altre novità.

Non ci resta che attendere la data di uscita e le modalità di distribuzione nel nostro Paese.

Goro Taniguchi, regista noto per Code Geass e Planetes, dirige One Piece Film Red su sceneggiatura di Tsutomu Kuroiwa (One Piece Film Gold) presso Toei Animation.

Goro Taniguchi è stato il primo a occuparsi di una versione anime di One Piece: ha infatti diretto l’OVA One Piece: Taose! Kaizoku Ganzack, uscito il 26 Luglio 1998 e animato da Production I.G.

Il maestro Oda è produttore esecutivo del film.

L’uscita nei cinema del Giappone è prevista per il 6 Agosto 2022.