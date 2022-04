Attack on Titan: uno scherzo con protagonista Levi sconvolge il pubblico

Attack on Titan è ancora il centro delle discussione in Giappone, e questa volta non per via dell’anime o il manga.

Ormai è risaputo che la TV nipponica nel corso della giornata trasmette un altro tipo di prodotto di intrattenimento, e opere famigerate in Occidente invece come L’Attacco dei Giganti, Demon Slayer e molte altre tendono ad andare in onda a notte inoltrata.

Nel corso della giornata si tende a dare spazio ad altri tipi di prodotti quindi, che spesso e volentieri non spiccano di certo per qualità.

Nonostante tutto però, le produzioni hanno sempre spinto su questi programmi dalla comicità spicciola e infatti la scelta su questo piano è sempre varia.

Oltretutto, le candid camera e gli scherzi sono tra le trasmissioni più seguite nella terra nipponica, grazie alla notorietà donata dalle condivisioni social, che rende il programma sempre più virale.

Uno dei più famigerati, ovvero lo show di scherzi denominato “Geinoujin ga Honki de Kangaeta Dokkiri GP”, dove vengono proposti i classici “prank” creati da altre celebrità per i loro colleghi, ha proposto una collaborazione con il doppiatore di Levi e Attack on Titan.

Dokkiri GP solitamente opta per dei classici scherzi a sorpresa, mirando allo spavento iniziale delle vittime. Ora però, con Levi la situazione è stata impostata diversamente.

Lo scherzo è stato preparato così:

La troupe televisiva si è posizionata sul tetto di un palazzo, e una volta che la vittima entra nell’ascensore la strategia viene messa in azione:

All’interno, si sente una voce (registrata ovviamente per l’occasione dal doppiatore di Levi) che dice “Cosa pensi succederà ora?” e “pensi di poter fuggire da questa situazione?”.

L’uomo nell’ascensore ovviamente ha un’aria confusa, e quello che succederà dopo è davvero strano, anche se a primo impatto sembra pericoloso per la vittima.

Vi lasciamo al video in calce per non rovinarvi “l’esperienza”:

Ovviamente ad alcuni lo scherzo non è piaciuto, visto che la possibilità di ferire la vittima era abbastanza consistente. A farlo presente sono stati non solo gli utenti dei social, ma anche gli spettatori abituali del programma, che hanno bocciato lo scherzo mostrato questa volta, a tema Attack on Titan.