Insieme alle incredibili e importanti rivelazioni dello scorso capitolo di One Piece, gli appassionati hanno iniziato a discutere del tutto anche successivamente alla nuova copertina di OP Magazine, dedicata a tutti i rivali di Rufy creati dalla geniale mente di Eiichiro Oda.

La lunga avventura di Cappello di Paglia è stata divertente ma anche tortuosa allo stesso tempo, ed ha svelato e approfondito dei personaggi incredibili che ancora oggi echeggiano nelle leggende della Rotta Maggiore.

Antagonisti sempre più forti e carismatici hanno coronato il viaggio dei Mugiwara, che oggi si ritrovano tutti insieme nella nuova copertina di OP Magazine: Rufy, Kid, Law, Barbanera e gli altri personaggi coronano questo nuovo numero dell’omonima rivista.

Tramite un post virale condiviso da @Orojapan1 possiamo ammirare quindi, questa entusiasmante illustrazione, volto a coronare un roster di protagonisti e non, vario e unico che nel corso del tempo sicuro si amplierà.

In un Tweet successivo l’account rivela che la rivista sarà composta da 188 pagine volte ad approfondire il vasto e immenso mondo di One Piece, creato dalla mente, dal foglio e dalla matita del sensei Oda.

OP Magazine vol. 14 will have 188 pages.

Reminder: Volume 102 will have 200 pages.#ONEPIECE pic.twitter.com/qWN8YNmuxo — OROJAPAN (@Orojapan1) March 30, 2022

One Piece 1045 è disponibile da domenica 3 aprile su Manga Plus.

A proposito del prossimo lungometraggio dedicato alla saga:

One Piece: Red nel corso di questi ultimi mesi, ha giocato silenziosamente le sue carte, lasciando il pubblico in una meravigliosa nube di incertezze e mistero. Il nuovo film tratto dalla saga partorita da Eiichiro Oda, si prospetta essere uno dei più completi e interessanti in assoluto.

Tra i personaggi centrali della storia, troviamo sicuramente Shanks il Rosso, uno dei 4 Imperatori, il mentore che ha donato a Rufy la grinta necessaria per intraprendere il suo infinito viaggio.

Fortunatamente avremo il film anche in Italia, e ovviamente anche i fan del nostro Paese non vedono l’ora di conoscere altre novità.

Non ci resta che attendere la data di uscita e le modalità di distribuzione nel nostro Paese.

Goro Taniguchi, regista noto per Code Geass e Planetes, dirige One Piece Film Red su sceneggiatura di Tsutomu Kuroiwa (One Piece Film Gold) presso Toei Animation.

Goro Taniguchi è stato il primo a occuparsi di una versione anime di One Piece: ha infatti diretto l’OVA One Piece: Taose! Kaizoku Ganzack, uscito il 26 Luglio 1998 e animato da Production I.G.

Il maestro Oda è produttore esecutivo del film.

L’uscita nei cinema del Giappone è prevista per il 6 Agosto 2022.