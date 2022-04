One Piece ha un successo incredibile anche al di fuori del mondo dei manga e degli anime, questo è costatato, ma le nuove rivelazione della storia hanno influenzato davvero tutto il mondo.

Durante la settimana sul web circolano inevitabilmente le prime anticipazione del capitolo di prossima uscita, e molti utenti spulciano queste informazioni prima di leggere le nuove tavole per intero.

Nella giornata di Venerdì 25 Marzo (due giorni prima dell’uscita) erano già state diffuse le immagini del capitolo 1044 e visto che gli utenti erano all’assidua ricerca di queste informazioni, la Gendarmeria Nazionale Francese ha voluto cogliere l’occasione.

Infatti tramite il suo account ufficiale di Twitter ha usato One Piece per attrarre e reclutare nuovi membri nei suoi ranghi. Inutile dire le critiche ricevuto a proposito, visto che si stava anche usando un immagine piratata, visto che ufficialmente il capitolo non era ancora stato rilasciato.

Come sempre questa questione ha suscitato tra gli utenti un distinto scalpore, ed hanno trovato assurdo che la Gendarmeria abbia usato un manga come One Piece per il reclutamento, visto che i personaggi hanno ideali anarchici, di ribellione e sfiducia verso le istituzioni governative.

Semplice il paragone della Gendarmeria Nazionale Francese alla Marina di One Piece, domandandosi se queste forze dell’ordine siano davvero al corrente delle tematiche all’interno del manga. Molto probabilmente hanno solamente sfruttato il fenomeno mediatico.

Il post in questione citava:

Se volete agire come Rufy con Kaido, per la sicurezza dei vostri concittadini unitevi alla nostra squadra sul sito.

Linkando ovviamente il sito per il reclutamento di nuove leve. Successivamente alla pubblicazione del post, l’utenza di Twitter lo ha segnalato, dichiarando che la Gendarmeria aveva usato una foto illegalmente prima dell’uscita ufficiale, senza avere nessun permesso da parte del publisher giapponese.

Per quanto riguarda One Piece, e la diffusione in generale delle opere in Giappone, la terra del Sol Levante è molto severa al riguardo, infatti persino la stampa ha sempre e comunque un numero limitato di immagini da usare.

Successivamente come spesso accade, è arrivato il post di scuse della Gendarmeria Nazionale Francese verso l’opera e l’utenza che si è sentita attaccata a tal proposito.

Nous regrettons que notre parodie du manga One Piece ait pu heurter une partie de ses lecteurs. Le choix de certains hashtags était malheureux. Nous nous en excusons. — Gendarmerie nationale (@Gendarmerie) March 26, 2022

One Piece 1045 uscirà domenica 3 aprile su Manga Plus.