Il settore degli anime sta crescendo molto in questi anni, coronando un successo globale che ha catturato anche il grande pubblico non avvezzo a questo media.

Prodotti come Attack On Titan o Demon Slayer, hanno donato all’industria un ausilio non indifferente, insieme al lockdown che ha costretto anche in un certo senso, a cercare cose nuove da fare e da visionare.

A tal proposito l’Association of Japanese Animation (AJA) ha pubblicato un rapporto sul mercato estero degli anime, e fin da subito si è notata una crescita esponenziale. Il risultato assurdo e che per una volta, il mercato estero ha portato più soldi del mercato giapponese.

Le vendite del 2020 (durante il lockdown appunto) hanno rappresentato la metà del mercato totale, registrando una crescita esponenziale del 3,2%. Questa statistica equivale ad un guadagno di 10,89 miliardi di dollari; pochi spiccioli insomma. Allo stesso tempo il mercato giapponese ha subito un calo del 10%.

Il mercato globale degli anime si sta espandendo senza sosta, anche per via di piattaforme come Crunchyroll che ad un prezzo ragionevole propongono un catalogo vasto, con numerosi titoli in simulcast.

Ricordiamo che Crunchyroll però ha eliminato il suo servizio gratuito:

Una grossa mancanza che sicuramente farà storcere il naso agli utenti free, che da qualche tempo potevano godere di innumerevoli simulcast, disponibili la settimana successiva all’ufficiale rilascio. Ora questo funzione è riservata agli utenti con abbonamento premium.

Questa funzione free consentiva all’utenza di visionare i propri show preferiti legalmente, senza sottoscrivere alcun abbonamento a pagamento.

La dichiarazione ufficiale è avvenuta tramite Crunchyroll stessa:

Per la nuova stagione Crunchyroll aggiorna gli abbonati per quanto riguarda le serie in simulcast. Per visualizzare i prodotti in simulcast bisognerà avere un abbonamento mensile o un account premium. Non offriremo più episodi in simulcast una settimana dopo il rilascio come opzione di visualizzazione gratuita supportata dalla pubblicità.

Come riporta direttamente il sito ufficiale di Crunchyroll, è stato annunciato tutto il palinsesto italiano previsto per la primavera 2022.

Tra le nuove aggiunte possiamo trovare One Piece, Shenmue the Animation e BORUTO: NARUTO NEXT GENERATIONS!

Crunchyroll ormai sta diventando una delle realtà più note per quanto riguarda gli anime, dato che il suo catalogo si sta ampliando a dismisura sotto ogni punto di vista.

Dato il progetto in espansione, la piattaforma streaming aveva esteso il suo servizio in altri Paesi, compreso la Russia. Tuttavia, successivamente all’invasione ai danni dell’Ucraina, il colosso americano ha deciso prontamente di sospendere il servizio.