Spider-Man: No Way Home – L’incontro tra Peter e Matt Murdock diffuso online

In occasione dell’uscita in digitale di Spider-Man: No Way Home la Sony ha deciso di diffondere gratuitamente i primi dieci minuti del film, che includono l’ormai celeberrimo cameo di Charlie Cox nei panni di Matt Murdock, avvocato di Peter Parker.

Passato un po’ in secondo piano a causa delle altre, clamorose, apparizioni in Spider-Man: No Way Home, l’inclusione di Matt Murdock ha significato l’inserimento ufficiale di Daredevil nel Marvel Cinematic Universe, in contemporanea con l’apparizione di Kingpin in Hawkeye.

L’acquisizione e il trasferimento di Daredevil su Disney+, insieme a tutte le altre serie Marvel presenti su Netflix, e il suo coinvolgimento di Charlie nei nuovi progetti Marvel sembrano essere il preludio ad un nuovo progetto con protagonista Matt Murduck, e in molti sperano di vedere un team-up con Spider-Man in futuro.

Tra i contenuti speciali di Spider-Man: No Way Home è emersa anche un’ulteriore scena tagliata con protagonista Matt Murdock, in una brevissima clip che lo vede seduto in una sala riunioni insieme a Happy Hogan (Jon Favreau), mentre il regista Jon Watts li istruisce alle loro spalle.

matt murdock and happy’s deleted scene in hd i may start crying any second pic.twitter.com/BDZZCMorSb — fabi (@1989sliv) March 14, 2022

L’apparizione di Charlie Cox in Spider-Man: No Way Home era stata a lungo vociferata prima che il progetto arrivasse effettivamente nei cinema. Quando i fan l’hanno visto, per quanto in molti fossero entusiasti di rivedere Daredevil, hanno avuto solo per una breve scena e solo come Matt Murdock.

Vedere questa nuova clip di tre secondi probabilmente stuzzicherà la curiosità verso i segreti che risiedono nei contenuti speciali. Si spera che la versione estesa di questa scena eliminata con Cox e Favreau valga tutta l’attesa.

C’erano anche scene in aula di tribunale che si diceva fossero state girate, che molti fan sperano di vedere incluse nei contenuti speciali del film.