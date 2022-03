Bonelli: Le uscite di questa settimana – Dal 14 al 20 Marzo 2022

Le uscite della settimana sono molteplici, ed anche Sergio Bonelli arricchisce il suo catalogo, che copre fino al 20 Marzo del 2022 ovviamente, partiamo subito e intanto vi ricordiamo che potete visitare il sito e lo shop ufficiale per eventuali acquisti online!

Le uscite Sergio Bonelli dal 14 al 20 Marzo!

Zagor Classic 37 – Allarme a Darkwood

Formato: 16×21 cm, colore

Pagine: 80

Uscita: 15/03/2022

Soggetto: Nolitta Guido

Sceneggiatura: Nolitta Guido

Disegni: Ferri Gallieno

Colori: GFB Comics

Copertina: Ferri Gallieno

Salvato il vecchio Lawson e sua nipote Diana dall’inganno del perfido Stone, Zagor e Cico tornano a Darkwood, ma ben presto il messicano finisce nei guai e viene catturato dai Mingo di Taraska! Lo Spirito con la Scure dovrà affrontare il tradimento del capo indiano per liberare il suo amico, ma non c’è pace per i due eroi…

Tex nuova ristampa 479 – Montagne maledette

Formato: 16×21 cm, b/n

Pagine: 112

Uscita: 16/03/2022

Soggetto: Boselli Mauro

Sceneggiatura: Boselli Mauro

Disegni: Ortiz José

Copertina: Villa Claudio

Per obbligare il vecchio Weiser a rivelare l’ubicazione della miniera che anni addietro aveva trovato sui Monti Superstizione, il ranchero Jeff Sutton ne prende in ostaggio il figlio. Tra le sinistre rocce si ingaggia, dunque, uno scontro dagli esiti sanguinosi tra Tex, Carson e i rapitori del ragazzo. Ma ci sono altri nemici nell’ombra, i misteriosi custodi delle montagne maledette, i quali non tarderanno a uscire allo scoperto…

Il commissario Ricciardi a fumetti 7 – In fondo al tuo cuore

Formato: 16×21 cm, colore

Pagine: 176

Uscita: 17/03/2022

Soggetto: de Giovanni Maurizio

Sceneggiatura: Terracciano Paolo

Disegni: Nespolino Alessandro

Colori: Preziosi Giovanni

Copertina: Bigliardo Daniele

La polizia crede che si tratti di un omicidio e i sospetti ricadono immediatamente sull’ex guappo Peppino il Lupo: ha perso la moglie per un’errata valutazione del medico che, fra i suoi segreti, celava la relazione con un’amante. Quali sono le vere passioni che hanno scatenato il delitto sul quale dovrà indagare il commissario

Dylan Dog. Il pianeta dei morti 3

Formato: 22 x 30 cm, b/n

Tipologia: Cartonato

Pagine: 170

Uscita: 17/03/2022

Soggetto: Bilotta Alessandro

Sceneggiatura: Bilotta Alessandro

Disegni: Camagni Giulio

Copertina: Mastrazzo Marco

In un’epoca futura dove una misteriosa epidemia trasforma gli esseri umani in zombi, Dylan Dog, ormai uomo di mezz’età, è posto di fronte a scelte estreme e costretto di volta in volta a mettere in discussione tutto ciò in cui ha sempre creduto. In una collana di volume cartonati, l’intera serie di Il pianeta dei morti. Contiene l’episodio “La fine è il mio inizio“. Torna uno dei cavalli di battaglia Bonelli.

Libri Tex Willer. La banda di John Coffin

Formato: 19 x 26 cm, b/n

Tipologia: Cartonato

Pagine: 320

Uscita: 17/03/2022

Soggetto: Boselli Mauro

Sceneggiatura: Boselli Mauro

Disegni: Brindisi Bruno

Copertina: Carnevale Massimo

Ancora giovane, Tex deve affrontare le morti violente del padre Ken, di Gunny Bill, del fratello Sam… Chiunque sarebbe distrutto da una simile sequenza di tragedie, ma non Tex Willer, che cavalca senza esitare sulla pista della vendetta! I malvagi cadono uno dopo l’altro, con una sola eccezione… Il primo e il peggiore degli storici avversari di Tex: John Coffin! Questo è il racconto di come Tex diventa fuorilegge e di come, tra agguati, cavalcate e scontri a fuoco che lo conducono a un passo dalla morte, regolerà infine i conti con il suo acerrimo nemico! Contiene l’avventura “I razziatori del Nueces“.

Tex Willer 41 – I guerriglieri di Juan Cortina

Formato: 16×21 cm, b/n

Pagine: 64

Uscita: 18/03/2022

Soggetto: Boselli Mauro

Sceneggiatura: Boselli Mauro

Disegni: Brindisi Bruno

Copertina: Dotti Maurizio

Per i texani è un bandito, per i messicani un patriota! Juan Cortina ha scatenato una guerra sul confine tra Texas e Messico, per difendere la sua gente vessata dai conquistatori anglos. A Matamoros, dove si è stanziata la truppa delle Aquila di Cortina, si presentano due gringos: Milton Faver, con un messaggio del governatore Houston, e Tex Willer, accorso su richiesta del suo vecchio amico. Juan Cortina gli chiederà di combattere con lui? Tex dovrà tradire il Texas? E quello che sperano Pedro e Miguel, ansiosi di battersi di nuovo al fianco di Tex Willer! Torna il classico Bonelli!

Nathan Never 370 – Indagine su un fantasma

Formato: 16×21 cm, b/n

Pagine: 96

Uscita: 19/03/2022

Soggetto: Vigna Bepi

Sceneggiatura: Vigna Bepi

Disegni: Bastianoni Dante, Giardo Sergio

Copertina: Giardo Sergio