Tra le uscite manga Star Comics del 16 Marzo 2022 si segnalano i nuovi volumi di One Piece New Edition, Shaman King Final Edition e Jojolion.

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 16 Marzo 2022, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice, ricordandovi che potete anche consultare le novità previste per Aprile.

Le uscite Star Comics del 16 Marzo 2022

DETECTIVE CONAN NEW EDITION n. 14

di Gosho Aoyama

€ 5,90

Per Conan i casi da risolvere si fanno sempre più difficili. Oltretutto, Ran è ormai a un passo da scoprire la sua vera identità! Fortunatamente per lui, sua madre, venuta a trovarlo, gli darà un aiuto inaspettato…

DRAGON QUEST – THE ADVENTURE OF DAI n. 5

di Koji Inada , Riku Sanjo , Yuji Horii

€ 9,00

Grazie al supporto di Crocodyne e Hyunkel, Dai e gli allievi di Avan riescono ad accerchiare Flazzard, però il nemico non desiste e si lancia in un feroce attacco! Non vedendo ormai alcuna possibilità di vittoria, Dai sta per cedere alla disperazione, ma proprio in quel momento gli torna in mente uno degli insegnamenti di Avan…

JOJOLION n. 26

ACTION n.336

di Hirohiko Araki

€ 4,70

UN INASPETTATO RITORNO IN UNA MORIO CHO TOTALMENTE CAMBIATA!

Yasuho ignora gli avvertimenti di Tooru e telefona alla signorina Nijimura. In quello stesso istante, da un aereo di linea che sta volando a 10.000 metri di altezza si stacca una parte dello scivolo, che precipita proprio verso di lei! Nel frattempo, Josuke, inizia a comprendere le parole dell’ormai agonizzante Mamezuku…

KEEP YOUR HANDS OFF EIZOUKEN! n. 4

TECHNO n.313

di Sumito Oowara

€ 6,50

Durante le vacanze invernali, Asakusa e Mizusaki si imbattono in alcune leggende che hanno a che fare con tanuki e tesori. Ciò darà ad Asakusa l’ispirazione per concepire il primo anime dell’Eizouken con una vera e propria storia… Ecco a voi l’Eldorado dei tanuki!

MY GENDERLESS BOYFRIEND n. 3

QUEER n.29

di Tamekou

€ 6,50

In attesa che esca il CD di debutto degli Unicorn Boys, il duo di ragazzi genderless formato da Meguru e Sasame, Wako continua a impegnarsi per valorizzare il fascino di Meguru, e nel mentre… scopre una nuova passione! Tra il lavoro da casa, le dirette su Instagram e molto altro, per la coppia Megu-Wako l’amore, invece di vacillare, si rafforza sempre di più!

ONE PIECE NEW EDITION n. 92

GREATEST n.259

di Eiichiro Oda

€ 4,30

LE AVVENTURE DELLA BANDA DI PIRATI PIÙ CASINISTA E RUMOROSA ALLA RICERCA DEL ONE PIECE!

L’imperatore Kaido fa il suo ingresso sulla scena, ma quello che si trovano davanti Rufy e compagni è un drago gigantesco, che scaglia un potente raggio distruttivo sul gruppo di Nami! Infuriato per l’attacco ai danni dei suoi amici, Rufy si scaglia contro la potente creatura con tutte le sue forze, ma…

SHAMAN KING FINAL EDITION n. 24

di Hiroyuki Takei

€ 5,90

TORNANO GLI SCIAMANI… PIÙ AGGUERRITI CHE MAI!

Risolta la questione del golem, Yoh e i suoi compagni hanno finalmente un attimo di respiro. Quand’ecco giungere Opacho in veste di messaggera di Hao, che attraverso la sua inviata chiede il ritorno di Yoh nello Shaman Fight. Il ragazzo non sa proprio che fare, ma forse le parole di Anna riusciranno a fargli prendere una decisione…

SHIRAYUKI DAI CAPELLI ROSSI n. 12

SHOT n.249

di Sorata Akiduki

€ 5,50

UN’EROINA DETERMINATA, ATIPICA E… DAGLI SPLENDIDI CAPELLI ROSSI!

La notizia dell’incoronazione di Izana si diffonde nei paesi vicini e ben presto molte persone cominciano a convergere su Wistal, la capitale reale. Zen, che sta facendo tutto il possibile per prepararsi, chiede a Shirayuki di fare da anfitrione a Raji, il principe di Tanbarun. Nel castello reale, l’importante ruolo affidato a Shirayuki, un’erborista di corte, lascia tutti di stucco!

THE ANCIENT MAGUS BRIDE n. 15

MITICO n.283

di Kore Yamazaki

€ 5,90

Dopo gli incontri avvenuti nell’edificio di smaltimento e i molti segreti che continuano a venire a galla, Chise e i suoi compagni stanno lentamente cambiando. In un turbine di pensieri ed emozioni, viene deciso che il College, impegnato a trovare una soluzione alla questione dell’ancora irrintracciabile copia de Il testamento di Carnamagos, rimarrà completamente chiuso verso l’esterno tramite la stregoneria…

UCHU KYODAI – FRATELLI NELLO SPAZIO n. 39

MUST n.126

di Chuya Koyama

€ 4,90

UN’AVVENTURA SPAZIALE PER REALIZZARE IL SOGNO DI DUE FRATELLI!

Ottenute le provviste, Mutta e Philip si sentono finalmente un po’ più sereni. Intanto, sulla Terra fervono i preparativi per la storica prima accensione del telescopio Sharon, mentre i Maxim 4 continuano a organizzare la missione di salvataggio. Per Hibito si avvicina dunque il momento di tornare una seconda volta sulla Luna…