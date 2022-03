Free! The Finale Stroke: debutta con un nuovo poster

Free! The Final Stroke ha pubblicato un nuovo poster per la seconda parte del progetto finale del film Free! The Final Stroke!

Il lungo franchise anime originale di Kyoto Animation è tornato di recente per un lungometraggio in due parti.

Questo si propone nel porre fine al franchise nel suo insieme.

Il primo di questi film è uscito nelle sale lo scorso autunno, e ora la seconda e ultima parte di questo progetto per il gran finale uscirà nei cinema in Giappone questa primavera.

C’è ancora così tanto mistero su cosa aspettarsi dal suo finale effettivo.

Ogni nuovo rilascio di materiale promozionale per il film lo rende ancora più intrigante.

Free! The Final Stroke Part 2 uscirà nei cinema in Giappone il 22 aprile. Sarà caratterizzato da un cast e uno staff che vedono il ritorno del regista Eisaku Kawanami (che ha diretto le tre stagioni dell’anime).

Sfortunatamente non ci sono ancora news circa l’uscita internazionale per nessuno dei film finali.

Tuttavia con il finale così vicino potrebbe non passare molto tempo prima di poterlo vedere al di fuori del Giappone.

Fino ad allora, puoi dare un’occhiata al nuovo misterioso poster di Free! The Finale Stroke:

Per recuperare l’anime prima del gran finale, ora puoi trovare Free! Iwatobi Swim Club in streaming su Crunchyroll e Funimation.

La serie è ufficialmente descritta come tale: