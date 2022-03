One Piece Film: Red: svelati i nuovi nomi dei personaggi e del cast

Sono stati svelati i nuovi nomi dei personaggi del nuovo film di One Piece, One Piece Film: Red compreso il nuovo cast.

Di seguito ecco una lista dei personaggi confermati!:

Kobi ; interpretato da morgan davies;

; interpretato da morgan davies; Alvida , interpretata da Ilia isorelýs paulino;

, interpretata da Ilia isorelýs paulino; Helmeppo , interpretato da Aidan scott;

, interpretato da Aidan scott; Buggy , interpretato da Jeff Ward;

, interpretato da Jeff Ward; Arlong , interpretato da Mckinley belcher iii;

, interpretato da Mckinley belcher iii; Monkey D. Garp, interpretato da Vincent regan

Per dare un’occhiata ai nuovi attori che sono destinati ad aiutare o inibire la ricerca di Rufy per diventare il Re dei Pirati, dai un’occhiata di seguito agli attori che aiuteranno a dare vita alla East Blue Saga di One Piece:

Il mondo di One Piece di Netflix è appena diventato un po’ più grande, con il servizio di streaming che annuncia diversi nuovi personaggi che si uniranno ai Pirati di Cappello di Paglia nelle loro avventure live-action.

La serie live-action che adattano le prime storie create da Eiichiro Oda. Molti fan potrebbero aver già previsto quali personaggi raggiungeranno la Grand Line per i primi dieci episodi dell’adattamento anime.

L’ultima notizia permette di dare una verifica su chi interpreterà i ruoli di Koby, Alvida, Helmeppo, Arlong, Buggy e Garp.

L’attuale elenco per il live-action di Netflix One Piece include:

Iñaki Godoy nei panni di Monkey D. Rufy ,

, Mackenyu nei panni di Roronoa Zoro ,

, Emily Rudd nei panni di Nami ,

, Jacob Romero Gibson nei panni di Usopp,

Taz Skylar nei panni di Sanji.

Con la produzione della serie apparentemente in corso, ciascuno degli attori di Cappello di Paglia ha pubblicato video e post sui social media esprimendo la propria eccitazione per la prossima serie che vedrà il creatore Eiichiro Oda come produttore esecutivo, con alcuni attori che arriveranno al punto di allenarsi in i modi dei loro personaggi cucinando o tenendo le spade tra i denti.