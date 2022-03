The Hunters Guild: Red Hood: la sua conclusione includerà il Time Skip

Non tutti i manga hanno l’opportunità di raccontare la propria storia per innumerevoli anni.

The Hunters Guild: Red Hood purtroppo ne è un esempio. Con la storia creata da un assistente del creatore di My Hero Academia, Kohei Horikoshi, Weekly Shonen Jump ha deciso di porre fine alla storia di Cappuccetto Rosso.

Si conferma che prima che la Gilda dei cacciatori chiuda i battenti, vedrà un salto temporale, dando ai lettori un’idea migliore di dove andranno a finire questi personaggi in futuro.

Secondo un recente rapporto tramite WSJ_Manga, Red Hood introdurrà un salto temporale che sarà impostato un anno nel futuro, con la pubblicazione dell’artwork ufficiale del cast del manga che saluta i lettori mentre si avvicina il finale della serie:

Red Hood è stato in grado di anticipare il suo stesso finale, con un personaggio che affermava:

“Lo scopo del libro è intrattenere i lettori. Non è divertente che la storia si risolva troppo facilmente. Dispiacete gli dei e ci giudicheranno. In altre parole, il mondo finirà. Una storia che intrattenere viene abbandonata. Una volta abbandonata, il nostro mondo scomparirà. La gilda lavora per scongiurare quel destino, creando personaggi principali, personaggi secondari e scenari in cui le persone vengono salvate dal disastro. Usano i mostri per creare tragedie. Le tragedie uniscono l’umanità e danno vita agli eroi.“

Di seguito ecco la sinossi di The Hunters Guild: Red Hood:

“In un mondo di creature fantastiche e terribili mostri, la Gilda dei cacciatori, una grande agenzia di mercenari, accetta pericolosi lavori di macellazione delle bestie per denaro. Sebbene si diffondano molte voci sull’avidità dei cacciatori, nessuno può negare che il lavoro finisce sempre per essere fatto.

Quando un piccolo villaggio è afflitto da un lupo mannaro mangiatore di uomini tra i suoi cittadini, il sindaco assume un cacciatore per abbatterlo. Grimm, il cacciatore che arriva, lascia gli abitanti del villaggio in dubbio a causa del suo aspetto infantile, ma, poiché non hanno alternative, pregano che sia all’altezza della reputazione della gilda.”