Piccole Donne con Minni e Paperina per l’8 Marzo

In occasione della Giornata Internazionale della Donna un classico della letteratura rivisitato in chiave Disney

L’8 Marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, Giunti Editore propone il volume Piccole Donne all’interno della collana Letteratura a fumetti, con protagoniste Minni, Paperina, Clarabella e altre eroine Disney.

Il volume contiene un racconto inedito ispirato al famosissimo romanzo di Louisa May Alcott e la parodia Piccole Grandi Papere di Silvia Ziche e Marco Bosco, per la prima volta raccolta in volume.

LEGGI ANCHE:



La polemica su Pocahontas in King Conan

L’inedito racconto illustrato, scritto da Tea Orsi e ispirato ai romanzi Piccole Donne e Piccole Donne Crescono, vede protagonisti i bellissimi disegni dello Studio Goodname, che ha posto particolare attenzione allo studio delle ambientazioni e del colore, permettendo ai personaggi Disney un’interpretazione estremamente elegante. In questa prima parte del libro, le protagoniste sono le cugine March: Clarabella è Meg, la cugina maggiore, Minni veste i panni della determinata Jo, grande appassionata di letteratura, Paperetta Yé-Yé impersona la dolce Beth e infine Amy, che ama la pittura, è interpretata da Paperina.

Scritta da Marco Bosco, con i disegni di Silvia Ziche, la saga a fumetti Piccole Grandi Papere vede invece protagoniste nei panni delle sorelle Quarch un pool di papere decisamente grintose: Paperina, Brigitta, Miss Paperett, Paperetta Yé-Yé, che vivono insieme a Nonna Papera. Zio Paperone e Paperino sono i Laurenbeck (alias i Lawrence), mentre Rockerduck riveste il ruolo del cattivo antagonista, accecato dalla fame di ricchezza, che metterà a dura prova le quattro sorelle. Nel corso della storia, di oltre 100 pagine, emergeranno pregi e difetti delle protagoniste che, proprio come nel romanzo originale, hanno un talento da coltivare: chi la passione per la scrittura (Paperina-Daisy), chi per la musica (Brigitta-Bridget), chi per l’arte (Paperetta Yé-Yé-Pamela) e chi per i bambini (Miss Paperett-Mill). Anche Paperino-Donald, il giovane vicino di casa alle prese con il rigido Zio Paperone-Mr Laurenbeck, scoprirà la sua passione per la recitazione.

Nella parodia a fumetti, grazie al duo Bosco-Ziche, l’originale viene rivisitato in chiave ironica o umoristica, senza comunque perdere di vista i valori fondanti del romanzo come la famiglia, l’impegno, l’altruismo, la crescita interiore. Marco Bosco ha rappresentato delle papere forti e credibili, distanti dai cliché, capaci di affrontare sfide ardite e inedite; Silvia Ziche anche questa volta con il suo tratto ha saputo metterne in luce debolezze, vanità e la grande grinta che le accomuna attraverso una gamma di pose uniche e tipiche del suo stile inconfondibile.

Questo volume rende omaggio a un classico senza tempo della narrativa per ragazzi, conciliando i tratti originali delle protagoniste con le personalità uniche delle eroine disneyane che le impersonano e si aggiunge alla fortunata collana Letteratura a fumetti.

Disney Piccole Donne è un volume cartonato, dal prezzo di 12 €, completato da un’interessante introduzione, che fornisce informazioni e curiosità sull’opera originale, sull’autrice e sulla genesi del racconto e della parodia.