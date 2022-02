Dopo una campagna di crowdfunding di successo, #Eroinsieme, il progetto Capitani Italiani di Remer Comics continua con il ritorno di Capitan Napoli, il cui secondo volume è disponibile per tutti da oggi 2 febbraio 2022 (appunto 22.2.22, data scelta per evidenziare il proseguimento della serie).

Il nuovo capitolo di Capitan Napoli, intitolato “Conseguenze” è stato realizzato da artisti professionisti internazionali che fin dall’inizio hanno creduto in questa adrenalinica storia di supereroi e villain napoletani sceneggiata da Antonio Sepe.

Tra i disegnatori, Pasquale Qualano (Dc, Marvel, Dynamite), Vincenzo Federici (Dynamite, Dark Horse, Editions Reflexions), Alessandro Miracolo (Dark Horse, Dynamite, American Mithology), Vincenzo Carratù ( Dynamite, American Mithology), Raffaele Ricciardi (Big Punch Studio).

La storia di “Capitan Napoli – Conseguenze” riprenderà dagli eventi della fine del primo volume. La storia per chi non la conoscesse è quella di Nino, un ragazzo che vive in una Napoli contaminata dalla corruzione di politici e dal traffico illecito di rifiuti tossici. Suo malgrado il ragazzo si ritroverà con dei superpoteri difficili da gestire e da lui non richiesti… Con lui torneranno anche gli altri supereroi che si sono schierati al suo fianco per combattere insieme il crimine, come Kate e la Bufala, e il misterioso Clan Pizza…

Capitan Napoli Vol. 2: Conseguenze è disponibile sul sito di Remer Comics e su tutte le piattaforme online (Amazon, ecc.) e presso i distributori (Manicomix, Starshop e Terminal Video

Remer Comics è la casa editrice indipendente nata nel 2019 dall’associazione VeneziaComix, che dal 2012 ha pubblicato le avventure di Capitan Venezia per poi espandere il proprio universo dei Capitani Italiani nel 2018 con Capitan Palermo, La Lupa, Capitan Padova e appunto Capitan Napoli, che oggi fa il suo ritorno in grande stile.