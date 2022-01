The Legend of Vox Machina, dal 28 gennaio su Prime Video

È stato rilasciato il trailer di The Legend of Vox Machina, la nuova serie fantasy di animazione in arrivo su Amazon Prime Video che avevamo già anticipato tra le novità di gennaio.

La prima stagione sarà composta da 12 episodi, rilasciati a gruppi di tre ogni settimana a partire dal 28 gennaio in più di 240 Paesi e territori nel mondo.

The Legend of Vox Machina:

Basato sugli amati personaggi e avventure del primo gioco di ruolo da tavolo (RPG) di Critical Role trasmesso in live streaming, The Legend of Vox Machina è una serie animata di avventura fantasy per adulti che segue i Vox Machina, una banda di disadattati con la passione per alcol e risse. Nel disperato tentativo di ripagare il loro conto sempre più alto al bar, questi improbabili eroi finiscono per cercare di salvare il regno di Exandria da oscure forze magiche. Da un sinistro indovino a una potente maledizione, il gruppo affronta una serie di ostacoli che mettono alla prova non solo le loro abilità, ma anche la forza del loro legame.

The Legend of Vox Machina è una produzione di Amazon Studios, Critical Role e Titmouse per Prime Video. Il voice cast della serie vede protagonisti i fondatori di Critical Role e gli interpreti originali Laura Bailey (The Last of Us: Part II), Taliesin Jaffe (Final Fantasy XIV), Ashley Johnson (The Last of Us), Liam O’Brien (Star Wars: The Bad Batch), Matthew Mercer (Overwatch), Marisha Ray (Final Fantasy XV), Sam Riegel (Teenage Mutant Ninja Turtles) e Travis Willingham (Marvel’s Avengers). I componenti di Critical Role hanno anche ruolo di executive producer, al fianco di Brandon Auman (Star Wars: Resistance), Chris Prynoski (Metalocalypse), Shannon Prynoski (Fairfax) e Ben Kalina (Big Mouth).

Critical Role è una media-company che si occupa di narrazioni, che nel 2019 ha aperto una campagna su Kickstarter per produrre uno speciale di animazione di 22 minuti basata sui personaggi e le avventure di Vox Machina, l’originaria campagna del gioco di ruolo da tavolo trasmessa in live streaming. Hanno ottenuto il loro obiettivo di finanziamento in pochi minuti, e grazie alla fedele fanbase di Critical Role, la campagna ha continuato a ottenere attenzione raggiungendo gli 11.3 milioni di dollari e diventando una delle campagne più di successo della storia di Kickstarter nel campo dell’audiovisivo. L’enorme supporto da parte dei fan ha permesso a Critical Role così di non limitarsi allo speciale ma di realizzare una stagione di 10 episodi. Nel momento in cui Amazon Studios ha acquisito la serie, sono stati ordinati 14 nuovi episodi per un totale di 24 per due stagioni, entrambe disponibili in esclusiva su Prime Video.