Fallout: l’adattamento di Amazon Prime Video sarà diretto da Jonathan Nolan

L’adattamento del popolare videogame Fallout su Amazon Prime Video ha trovato un regista e una coppia di showrunner. Secondo Deadline, Geneva Robertson-Dworet (Captain Marvel) e Graham Wagner (Silicon Valley) saranno gli showrunner della serie televisiva. Sarà invece Jonathan Nolan, che sta producendo il progetto insieme a Lisa Joy attraverso la loro casa di produzione Kilter Films, a dirigere il primo episodio.

Nolan, un noto fan del gioco, definisce Fallout uno dei migliori franchise di videogiochi di tutti i tempi. “Ogni capitolo di questa storia follemente fantasiosa ci è costato innumerevoli ore che avremmo potuto trascorrere con la famiglia e gli amici”, ha detto quando l’adattamento di Fallout su Amazon Prime Video è stato annunciato per la prima volta. “Quindi siamo incredibilmente entusiasti di collaborare con Todd Howard e il resto dei brillanti pazzi di Bethesda per dare vita a questo universo enorme, sovversivo e cupamente divertente con Amazon Studios.”

Sebbene Jonathan Nolan non si occupi spesso della regia, a differenza del fratello Christopher, ha diretto gli episodi pilota sia di Person of Interest della CBS, che ha contribuito a creare, sia di Westworld della HBO, in cui è produttore esecutivo. Nolan ha anche diretto il finale della prima stagione di Westworld e la premiere della terza stagione. Al di fuori della regia, Nolan ha lavorato con suo fratello, Christopher Nolan, alla trilogia del Cavaliere Oscuro, Interstellar e The Prestige.

Fallout è stato lanciato per la prima volta nell’ottobre 1997. Da allora, il franchise di videogiochi ha continuato a crescere in popolarità, lanciando un gioco per dispositivi mobili nel giugno 2015. Microsoft ha acquistato Bethesda Game Studios l’anno scorso, assicurandosi che il franchise di Fallout continuasse a vivere per un pò di tempo.

L’annuncio che Amazon avrebbe adattato l’amato franchise risale a luglio 2020. Il progetto fa parte dell’accordo generale che Nolan e Joy hanno stipulato con Amazon Studios. Produrranno la serie insieme a Bethesda Game Studios e Bethesda Softworks. Nolan, Joy, Athena Wickham di Kilter Films, Todd Howard di Bethesda Game Studios e James Altman di Bethesda Softworks saranno i produttori esecutivi.