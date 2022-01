In arrivo una serie Netflix di Kiyo in Kyoto: From the Maiko House

Il regista di Shoplifters Hirokazu Kore’eda adatterà il popolare manga Kiyo in Kyoto: From the Maiko House in una serie TV Netflix in otto parti, la sua prima per lo streamer. Il prolifico regista giapponese Kore’eda aveva anticipato di avere in progetto un progetto televisivo e cinematografico per Netflix alla fine dello scorso anno e questi sono i primi dettagli che emergono.

In onda entro la fine dell’anno, The Makanai: Cooking For The Maiko House, prodotta da Story Inc e Bun-Buku Inc, sarà una serie ambientata nel quartiere delle geishe di Kyoto, dove il protagonista Kiyo diventa una Makanai (persona che cucina i pasti) all’interno di una casa dove convivono le Maiko (apprendiste geishe ). La storia descrive la vita quotidiana di della Maiko Sumire, amica d’infanzia di Kiyo che si è trasferita con lei da Aomori a Kyoto, in un mondo vibrante di geisha e cortigiane maiko.

Kore’eda, che ha vinto la Palma d’oro nel 2018 per Shoplifters, una storia su una famiglia che si affida al taccheggio per far fronte alla povertà, è anche in procinto di fare il suo debutto coreano con Baby, Box, Broker e ha diretto circa un film all’anno nell’ultimo decennio.

Secondo Deadline, insieme a lui in The Makanai, ci sono il produttore di Confessions Genki Kawamura e i registi emergenti Megumi Tsuno, Hiroshi Okuyama e Takuma Sato. Il cast include Nana Mori, Natsuki Deguchi, Aju Makita, Keiko Matsuzaka, Ai Hashimoto, Mayu Matsuoka e Takako Tokiwa.

Kore’eda ha affermato che la storia delle Case Maiko “non è la storia di persone lasciate indietro dai tempi, ma piuttosto quella che potrebbe fornirci un suggerimento su come dovremmo vivere in un mondo post-COVID”.

Ha spiegato: “Dopo aver ricevuto l’offerta dal [produttore] Kawamura, in realtà ho visitato Gion diverse volte. Lì, sono rimasto sorpreso da come le persone che vivono a Maiko Houses fossero come una famiglia senza legami di sangue e da come l’intera città si sentisse come un organismo collegato da fili telefonici”.

La serie Netflix adatterà Kiyo in Kyoto: From the Maiko House, il manga di Aiko Koyama che ha venduto quasi 2 milioni di copie in tutto il mondo e ha vinto il 65esimo Shogakukan Manga Award. L’anime tratto dal manga è disponibile su Crunchyroll.