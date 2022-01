Il Covid ha cambiato i legami tra Spider-Man e Doctor Strange

Il persistere della pandemia di Covid nel mondo ha portato anche numerosi problemi nel mondo del cinema, non solo per quanto riguarda la chiusura delle sale e il conseguente rinvio di molti film (paradossale il caso di Morbius), ma anche a livello realizzativo, costringendo le produzione a numerose variazioni in corso d’opera. Una di queste riguarda i legami tra Spider-Man: No Way Home e Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Come molti fan hanno notato infatti, una battuta pronunciata da Wong nel primo trailer di Spider-Man: No Way Home diffuso in agosto non è presente nel film. Nel trailer infatti Wong intimava a Strange di non lanciare l’incantesimo per aiutare Spider-Man, in quanto troppo pericoloso.

Nonostante sia stata eliminata, la frase è invece presente nel trailer di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, proiettato in anteprima in coda a Spider-Man: No Way Home e quindi diffuso la settimana successiva.

Più in generale, nel primo trailer il personaggio di Strange appariva, attraverso il montaggio, più arrogante e sprezzante del pericolo che l’incantesimo poteva comportare, mentre il trailer successivo pone maggiormente l’accento sulle colpe di Peter Parker riguardo il fallimento dell’incantesimo.

Questo cambio di prospettiva sul personaggio è dovuto allo slittamento dell’uscita di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, originariamente prevista prima quella di Spider-Man: No Way Home, e alle sostanziali riscritture che i due film avrebbero subito, dal momento che la lavorazione del film con protagonista Benedict Cumberbatch ha subito numerosi stop dovuti alla pandemia.

Nella prima versione infatti Strange sarebbe dovuto essere reduce dalla sua personale avventura nel multiverso, e quindi avrebbe dovuto avere molta più sicurezza di sé nell’evocare un incantesimo così pericoloso, nonostante gli avvertimenti di Wong.

Nella nuova versione invece la vicenda di Spider-Man: No Way Home diventa uno dei motivi che spingono Strange a cercare maggiore conoscenza riguardo il Multiverso, un concetto di cui si rende conto di sapere ancora troppo poco. I legami tra Spider-Man e Doctor Strange sono stati quindi completamente rivisti dal punto di vista narrativo, modificando il film in fase di post produzione.

Dal punto di vista creativo la Sony e i Marvel Studios hanno lavorato in simbiosi per lo sviluppo del film di Spider-Man, riuscendo così a limare tutte le possibili discrepanze, ma a livello di marketing i due trailer sono stati realizzati dalle due compagnie in maniera più indipendente. Questo è forse il motivo per cui la frase di Wong, mai pronunciata in Spider-Man: No Way Home, si sente invece nel trailer di Doctor Strange in the Multiverse of Madness.